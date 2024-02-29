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Заправка постная из фасоли к салатам

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Заправка постная из фасоли к салатам

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить постную заправку из фасоли к салатам. Вместо красного винного уксуса можно использовать яблочный или лимонный сок. Соотношение растительного масла и жидкости от консервированной фасоли можно изменить по вкусу. На вкус соус напоминает жидкий майонез, хорошо будет сочетаться со свежими овощами и салатным миксом.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Соусы / К салату Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Фасоль консервированная 200 Грамм (белая)
  • Масло растительное 3 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Горчица 1/2 Чайных ложки
  • Красный винный уксус 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

266 ккал

Калорийность

4 г

Белки

28 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заправка постная из фасоли к салатам»

Заправка постная из фасоли к салатам

Подготовьте все ингредиенты.

Заправка постная из фасоли к салатам

Консервированную фасоль тщательно промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Жидкость от фасоли сохраните.

Заправка постная из фасоли к салатам

Переложите фасоль в стакан для блендера. Влейте растительное масло и 6-8 ст.л. жидкости от консервированной фасоли. Измельчите блендером до желаемой консистенции.

Заправка постная из фасоли к салатам

Добавьте сахар, соль, горчицу и винный уксус по вкусу. Еще раз пробейте до гладкости.

Заправка постная из фасоли к салатам

Заправка постная из фасоли к салатам готова!

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