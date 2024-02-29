Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить постную заправку из фасоли к салатам. Вместо красного винного уксуса можно использовать яблочный или лимонный сок. Соотношение растительного масла и жидкости от консервированной фасоли можно изменить по вкусу. На вкус соус напоминает жидкий майонез, хорошо будет сочетаться со свежими овощами и салатным миксом.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Соусы / К салату Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Фасоль консервированная 200 Грамм (белая)
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Горчица 1/2 Чайных ложки
- Красный винный уксус 1 Ст. ложка
Количество порций 2
Калорийность
266 ккал
Калорийность
4 г
Белки
28 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заправка постная из фасоли к салатам»
Подготовьте все ингредиенты.
Консервированную фасоль тщательно промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Жидкость от фасоли сохраните.
Переложите фасоль в стакан для блендера. Влейте растительное масло и 6-8 ст.л. жидкости от консервированной фасоли. Измельчите блендером до желаемой консистенции.
Добавьте сахар, соль, горчицу и винный уксус по вкусу. Еще раз пробейте до гладкости.
Заправка постная из фасоли к салатам готова!