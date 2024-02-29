Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить постную заправку из фасоли к салатам. Вместо красного винного уксуса можно использовать яблочный или лимонный сок. Соотношение растительного масла и жидкости от консервированной фасоли можно изменить по вкусу. На вкус соус напоминает жидкий майонез, хорошо будет сочетаться со свежими овощами и салатным миксом.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль Блюдо: Соусы / К салату Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Фасоль консервированная 200 Грамм (белая)

Масло растительное 3 Ст. ложки

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Горчица 1/2 Чайных ложки

Красный винный уксус 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

266 ккал

Калорийность

4 г

Белки

28 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заправка постная из фасоли к салатам»

Подготовьте все ингредиенты.

Консервированную фасоль тщательно промойте и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Жидкость от фасоли сохраните.

Переложите фасоль в стакан для блендера. Влейте растительное масло и 6-8 ст.л. жидкости от консервированной фасоли. Измельчите блендером до желаемой консистенции.

Добавьте сахар, соль, горчицу и винный уксус по вкусу. Еще раз пробейте до гладкости.

Заправка постная из фасоли к салатам готова!