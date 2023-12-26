Описание приготовления:
Вы удивитесь тому, как быстро и просто можно приготовить сытный обед для всей семьи, отваривая куриные клецки. Запишите этот рецепт в свой кулинарный блокнот — он вам не раз пригодится. А чтобы сделать бульон сытнее, можно добавить в него картофель и морковь, тыкву или кабачки и проварить их перед выкладыванием клецок примерно 10 минут.
Назначение: На обед / На скорую руку Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриное филе Блюдо: Горячие блюда / Клецки
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 350 Грамм
- Лук репчатый 1,5 Штуки (мелкий)
- Яйца 1 Штука
- Мука пшеничная 4 Ст. ложки
- Вода 50 Миллилитров (или молоко)
- Приправа для курицы 1/2 Чайных ложки
- Вода горячая 600 Миллилитров
- Лавровый лист 2-3 Штук
- Приправа овощная 1 Ст. ложка
- Соль 3 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
66 ккал
Калорийность
2 г
Белки
6 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клецки из куриного филе с луком»
Подготовьте указанные ингредиенты. Куриное филе промойте в воде, лук очистите и промойте.
Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и пропустите вместе с луком через мясорубку или измельчите блендером. Вбейте куриное яйцо и всыпьте приправу. Влейте воду или молоко любой жирности, аккуратно все перемешайте.
Всыпьте пшеничную муку и перемешайте, у вас должна получиться не плотная масса.
Влейте горячую воду в казан или кастрюлю, всыпьте овощную приправу и лавровые листья, соль. Доведите до кипения и убавьте нагрев до умеренного, чтобы жидкость не бурлила. Столовой ложкой формируйте из массы небольшие клецки и опускайте их в кипящий овощной бульон.
Таким образом опустите в бульон все клецки и проварите 5 минут при умеренном кипении.
Подавайте клецки из куриного филе в бульоне, не забыв про сметану или майонез, хлеб или лаваш.