Описание приготовления:

Вы удивитесь тому, как быстро и просто можно приготовить сытный обед для всей семьи, отваривая куриные клецки. Запишите этот рецепт в свой кулинарный блокнот — он вам не раз пригодится. А чтобы сделать бульон сытнее, можно добавить в него картофель и морковь, тыкву или кабачки и проварить их перед выкладыванием клецок примерно 10 минут.

Назначение: На обед / На скорую руку Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриное филе Блюдо: Горячие блюда / Клецки

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 350 Грамм

Лук репчатый 1,5 Штуки (мелкий)

Яйца 1 Штука

Мука пшеничная 4 Ст. ложки

Вода 50 Миллилитров (или молоко)

Приправа для курицы 1/2 Чайных ложки

Вода горячая 600 Миллилитров

Лавровый лист 2-3 Штук

Приправа овощная 1 Ст. ложка

Соль 3 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

66 ккал

Калорийность

2 г

Белки

6 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клецки из куриного филе с луком»

Подготовьте указанные ингредиенты. Куриное филе промойте в воде, лук очистите и промойте.

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками и пропустите вместе с луком через мясорубку или измельчите блендером. Вбейте куриное яйцо и всыпьте приправу. Влейте воду или молоко любой жирности, аккуратно все перемешайте.

Всыпьте пшеничную муку и перемешайте, у вас должна получиться не плотная масса.

Влейте горячую воду в казан или кастрюлю, всыпьте овощную приправу и лавровые листья, соль. Доведите до кипения и убавьте нагрев до умеренного, чтобы жидкость не бурлила. Столовой ложкой формируйте из массы небольшие клецки и опускайте их в кипящий овощной бульон.

Таким образом опустите в бульон все клецки и проварите 5 минут при умеренном кипении.

Подавайте клецки из куриного филе в бульоне, не забыв про сметану или майонез, хлеб или лаваш.