ГлавнаяРецептыВы забудете о бульоне: секреты приготовления лучшего мисо-супа от настоящей японки Вы забудете о бульоне: секреты приготовления лучшего мисо-супа от настоящей японки На чтение: 1 минута Мисо-суп является традиционным японским блюдом. Несмотря на определенную необычность для украинцев, он готовится очень быстро и легко. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Предлагаем приготовить классический мисо-суп. Вы также можете добавить к нему ингредиенты по своему желанию – вареные яйца, лосось, курицу и так далее. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Как готовить классический мисо-суп Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 200 граммов тофу; – 100 граммов грибов шиитаке; – 8 грамм бульона хондаши или бонито в гранулах; – 4 грамма сухих водорослей вакаме; – 60 граммов мисо-пасты; – 1 столовая ложка соевого соуса. Приготовление: Нарежьте тофу и шиитаке произвольными кусками. Вскипятите 800 миллилитров воды. Добавьте хондаши и соевый соус. Если у вас нет хондаши, то влейте еще половину столовой ложки соевого соуса. После закипания воды добавьте тофу, шиитаке и вакаме. Варите еще 10 минут на среднем огне, после чего выключите его и добавьте мисо-пасту. Поставьте медленный огонь. Уже через 10 минут классический мисо-суп будет готов. Ищете вкусный рецепт на Новый год? Приготовьте блины с красной икрой. Это изысканно и очень просто. Поделитесь с друзьями