Портал про города-курорты | Perekop

Вы забудете о бульоне: секреты приготовления лучшего мисо-супа от настоящей японки

На чтение: 1 минута
Вы забудете о бульоне: секреты приготовления лучшего мисо-супа от настоящей японки

Мисо-суп является традиционным японским блюдом. Несмотря на определенную необычность для украинцев, он готовится очень быстро и легко.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Предлагаем приготовить классический мисо-суп. Вы также можете добавить к нему ингредиенты по своему желанию – вареные яйца, лосось, курицу и так далее.

Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда

Как готовить классический мисо-суп

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов тофу;
– 100 граммов грибов шиитаке;
– 8 грамм бульона хондаши или бонито в гранулах;
– 4 грамма сухих водорослей вакаме;
– 60 граммов мисо-пасты;
– 1 столовая ложка соевого соуса.

Приготовление:

  1. Нарежьте тофу и шиитаке произвольными кусками.
  2. Вскипятите 800 миллилитров воды. Добавьте хондаши и соевый соус. Если у вас нет хондаши, то влейте еще половину столовой ложки соевого соуса.
  3. После закипания воды добавьте тофу, шиитаке и вакаме.
  4. Варите еще 10 минут на среднем огне, после чего выключите его и добавьте мисо-пасту.
  5. Поставьте медленный огонь. Уже через 10 минут классический мисо-суп будет готов.

Ищете вкусный рецепт на Новый год? Приготовьте блины с красной икрой. Это изысканно и очень просто.

Что будем искать? Например,Человек