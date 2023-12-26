Рецепт вкусной картофельной пиццы: никогда не пробовала ничего подобного. Быстрый и просто

Запеканка — это блюдо, которое знакомо многим. Однако, готовить запеканку любят не все. Причин не готовить это блюдо мало, ведь запеканка делается просто и без особых усилий. Каких-либо кулинарных знаний для готовки запеканки тоже применять не нужно.

Бывают разные виды запеканок, с мясом, с рыбой, с овощами и даже с фруктами. Когда не хочется долго ждать приготовления ужина, стоит выбрать овощную запеканку. Она сможет заменить гарнир или вовсе стать сытным основным блюдом.

При этом ужин будет бюджетным, так как в качестве продуктов выступают в основном только овощи. Покажем, как приготовить вкусную картофельную запеканку с овощами.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

Картофель — 3 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Болгарский перец – 2 шт.;

Томатная паста – 1 ст.л.;

Зеленый лук — пучок;

Яйцо — 3 шт.;

Жирные сливки — 200 мл;

Мука — 150 г;

Соль — ½ ч.л.;

Оливковое масло;

Разрыхлитель;

Сыр — 200 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Очищаем картофель и натираем на крупной терке. Оставляем картофельную массу в воде. Нарезаем мелким кубиком лук, обжариваем на оливковом масле минуту.

Натираем очищенную морковь на мелкой терке, вместе с луком обжариваем пару минут. Перец очищаем от внутренностей и нарезаем маленьким кубиком, кладем к жареным овощам, солим.

Добавляем томатную пасту к овощам, перемешиваем и жарим еще минуту. Выливаем воду из-под картофеля, смешиваем его с овощной массой. Шинкуем мелко зеленый лук, добавляем к картошке и обжаренным овощам.

В отдельной миске смешиваем яйца со сливками, солью и мукой, взбиваем венчиком. Добавляем в смесь разрыхлитель, смешиваем и вливаем в овощную смесь.

Выкладываем на противень пергамент, распределяем по нему овощную массу ровным слоем.

Запекаем блюдо при 180 градусах полчаса.

Натираем мелко сыр, посыпаем верхушку запеканки. Плавим сыр на запеканке при 180 градусах 10 минут.

В результате получается вкусная овощная запеканка с сыром. Этот рецепт поможет разнообразить обычный ужин в вашей семье.