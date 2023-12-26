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Рецепт вкусной картофельной пиццы: никогда не пробовала ничего подобного. Быстрый и просто

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Рецепт вкусной картофельной пиццы: никогда не пробовала ничего подобного. Быстрый и просто

Запеканка — это блюдо, которое знакомо многим. Однако, готовить запеканку любят не все. Причин не готовить это блюдо мало, ведь запеканка делается просто и без особых усилий. Каких-либо кулинарных знаний для готовки запеканки тоже применять не нужно.

Бывают разные виды запеканок, с мясом, с рыбой, с овощами и даже с фруктами. Когда не хочется долго ждать приготовления ужина, стоит выбрать овощную запеканку. Она сможет заменить гарнир или вовсе стать сытным основным блюдом.

При этом ужин будет бюджетным, так как в качестве продуктов выступают в основном только овощи. Покажем, как приготовить вкусную картофельную запеканку с овощами.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

  • Картофель — 3 шт.;
  • Лук репчатый – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Болгарский перец – 2 шт.;
  • Томатная паста – 1 ст.л.;
  • Зеленый лук — пучок;
  • Яйцо — 3 шт.;
  • Жирные сливки — 200 мл;
  • Мука — 150 г;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Оливковое масло;
  • Разрыхлитель;
  • Сыр — 200 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Очищаем картофель и натираем на крупной терке. Оставляем картофельную массу в воде. Нарезаем мелким кубиком лук, обжариваем на оливковом масле минуту.

Натираем очищенную морковь на мелкой терке, вместе с луком обжариваем пару минут. Перец очищаем от внутренностей и нарезаем маленьким кубиком, кладем к жареным овощам, солим.

Добавляем томатную пасту к овощам, перемешиваем и жарим еще минуту. Выливаем воду из-под картофеля, смешиваем его с овощной массой. Шинкуем мелко зеленый лук, добавляем к картошке и обжаренным овощам.

Рецепт вкусной картофельной пиццы: никогда не пробовала ничего подобного. Быстрый и просто

В отдельной миске смешиваем яйца со сливками, солью и мукой, взбиваем венчиком. Добавляем в смесь разрыхлитель, смешиваем и вливаем в овощную смесь.

Рецепт вкусной картофельной пиццы: никогда не пробовала ничего подобного. Быстрый и просто

Выкладываем на противень пергамент, распределяем по нему овощную массу ровным слоем.

Рецепт вкусной картофельной пиццы: никогда не пробовала ничего подобного. Быстрый и просто

Запекаем блюдо при 180 градусах полчаса.

Натираем мелко сыр, посыпаем верхушку запеканки. Плавим сыр на запеканке при 180 градусах 10 минут.

Рецепт вкусной картофельной пиццы: никогда не пробовала ничего подобного. Быстрый и просто

В результате получается вкусная овощная запеканка с сыром. Этот рецепт поможет разнообразить обычный ужин в вашей семье.

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