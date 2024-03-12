Тесто для пиццы – универсальная идея для многих хозяек. Ведь домашняя основа намного вкуснее и аппетитнее магазинной. Кулинарная идея пригодится для несложного и сытного перекуса. Поэтому берите на заметку готовые кулинарные идеи с пошаговым описанием процесса и фотографиями. Порадуйте себя и своих близких!

Тонкое тесто для пиццы, как в пиццерии в домашних условиях

Тонкое хрустящее тесто как в пиццерии можно приготовить в домашних условиях. Процесс удивит вас своей простотой, а результат порадует вкусом и качеством. Идеально для семейных кулинарных идей.

Ингредиенты –+0.5 кг.

Мука пшеничная 400 гр.

Вода 250 мл.

Сухие дрожжи 5 гр.

Соль ½ ч.л.

Масло оливковое 2 ст.л.

Сахар-песок 2 ч.л.

Шаги 85 мин.

Тесто для пиццы легко можно приготовить в домашних условиях. В тарелку насыпаем сухие дрожжи, сахар, заливаем их тремя столовыми ложками теплой воды и размешиваем. Даем настояться 15 минут. За это время дрожжи активируются. К дрожжам просеиваем муку с солью. Доливаем оставшуюся воду. Руками замешиваем тесто в однородный мягкий ком. В комке делаем углубление и наливаем в него оливковое масло. Вымешиваем тесто с маслом до однородности и кладем в тарелку, накрываем пищевой пленкой и настаиваем около часа в теплом месте. Этого времени достаточно, чтобы тесто поднялось. Готовое тесто посыпаем небольшим количеством муки, чтобы оно не прилипало к столу или рукам. Скалкой раскатываем в аккуратную тонкую основу. Тонкое тесто для пиццы как в пиццерии готово. Можно использовать тесто, как основу для выпекания пиццы.

Бездрожжевое тесто для пиццы в домашних условиях

Бездрожжевое домашнее тесто для пиццы значительно сэкономит ваше время. Но при этом вкус готового блюда не уступит классическим рецептам на опаре. Удивите ваших родных самостоятельной заготовкой.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 600 гр.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Мука – 400 гр.

Вода – 150 мл.

Соль – 1 щепотка.

Масло растительное – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Подготовим ингредиенты для теста. Муку просеиваем через сито, чтобы насытить ее кислородом, следом всыпаем разрыхлитель. Отмеряем нужное количество остальных продуктов.

2. Отдельно взбиваем яйца до однородной жидкой смеси.

3. В удобной посуде соединяем муку с солью, по центру вливаем воду. Размешиваем. Затем вливаем яичную смесь и растительное масло. Снова перемешиваем.

4. Руками формируем гладкий и мягкий комок теста. Даем ему немного отдохнуть. Примерно, 5-10 минут.

5. Быстрое бездрожжевое тесто для пиццы готово!

Как приготовить тесто для пиццы на сухих дрожжах

Сухие дрожжи – идеальное решение для быстрого и простого приготовления теста. Попробуйте рецепт домашней основы для пиццы, которая получится не хуже, чем у шеф-поваров.

Время готовки: 50 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 1 кг.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 400-450 гр.

Вода – 200 мл.

Дрожжи сухие – 10 гр.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

1. В глубокую посуду просеиваем половину от нужного количества муки. Добавляем к ней соль и сахар.

2. Разбиваем в муку яйцо. В стакане заливаем сухие дрожжи теплой, но не горячей водой. Даем им настояться и активироваться, примерно, 15 минут.

3. Заливаем тесто водой с настоявшимися дрожжами. Тщательно размешиваем массу.

4. Подсыпаем к смеси оставшуюся муку, также наливаем растительное масло. Вымешиваем до образования плотного и однородного комка из теста. Оставляем подходить тесто 15-20 минут в теплом месте.

5. Тесто для пиццы из сухих дрожжей готово! Далее его следует обвалять в муке, раскатать и дополнить ингредиентами по вкусу.

Простой рецепт теста для пиццы на кефире в духовке

Тесто для домашней пиццы на кефире получается нежным и сочным. Такая заготовка не сравнится с магазинными вариантами, а на ее приготовление вы не потратите много времени.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 600 гр.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Мука – 380 гр.

Кефир – 200 мл.

Сода – 1 щепотка.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Взбиваем яйца с солью до однородной смеси.

2. Вливаем к яичной смеси кефир. Взбалтываем венчиком соединения.

3. Сюда же просеиваем муку и добавляем соду. Руками старательно разминаем тесто. В конце процесса вливаем нужное количество масла и снова размешиваем.

4. Раскатываем тесто в нужной форме и выкладываем его на противень. Основа для пиццы на кефире готова. Можно выкладывать на нее необходимые продукты и выпекать блюдо 20 минут при 180 градусах.

Тесто для домашней пиццы на молоке

Тесто для домашней пиццы на молоке выходит нежным и воздушным. Тесто также порадует простотой приготовления. Универсальный рецепт станет вашим настоящим кулинарным помощником.

Время готовки: 1 час

Время приготовления: 20 минут

Порций – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 450 гр.

Молоко – 1 ст.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Подготовим нужные продукты. Муку просеиваем. Молоко слегка подогреваем.

2. В глубокой миске соединяем муку, соль, сахар и дрожжи. Перемешиваем и заливаем сухую смесь теплым молоком в несколько этапов.

3. Пока подливаем молоко, содержимое миски тщательно размешиваем.

4. Далее добавляем оливковое масло и тщательно выминаем тесто руками. Формируем гладкий и однородный ком. Настаиваем его 30-40 минут в теплом месте.

5. За это время тесто станет пышным и полностью готовым для дальнейшего использования!

Простой и быстрый рецепт приготовления теста для пиццы на воде

Тесто для домашней пиццы приготовить достаточно легко. Главное следовать простым шагам процесса готовки. Попробуйте рецепт на воде. Готовая основа выйдет такой же вкусной и хрустящей, как в пиццерии.

Время готовки: 40 минут

Время приготовления: 20 минут

Порций – 600 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Вода – 1 ст.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Муку просеиваем с солью и сахаром. Размещаем ингредиенты в глубокой посуде.

2. Постепенно заливаем сухую смесь водой и замешиваем тесто до однородного состояния. Даем заготовке отдохнуть 15-20 минут.

3. Далее добавляем к тесту растительное масло и снова тщательно разминаем его.

4. Тесто для пиццы на воде готово! Можно раскатывать в нужную форму и использовать по назначению.

Тесто для пиццы на сковороде в домашних условиях

Оригинальный рецепт основы для пиццы подразумевает приготовление в сковороде. Вы приятно удивитесь не только простоте блюда, но и вкусу готового теста. Порадуйте близких хорошей домашней кухней.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 500 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.

Вода – 150 мл.

Дрожжи сухие пивные – 1 ч.л.

Сахар – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Просеиваем муку в глубокую посуду вместе с солью, сахаром и сухими пивными дрожжами.

2. Заливаем смесь теплой водой и растительным маслом. Замешиваем тесто до образования плотного и равномерного комка.

3. Раскатываем комок при помощи скалки. Выкладываем в сковороду и обжариваем на медленном огне 3-4 минуты.

4. Переворачиваем основу и жарим столько же с другой стороны. Основа для пиццы на сковороде готова, можно выкладывать необходимые для блюда продукты.

Тесто без яиц для домашней пиццы

Простой рецепт теста для пиццы без использования яиц оценят многие хозяйки. Блюдо быстро выпекается в духовке и в итоге получается нежным и мягким. Идеальный вариант для ваших кулинарных шедевров.

Время готовки: 1 час 10 минут

Время приготовления: 25 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Вода – 300 мл.

Дрожжи сухие – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Наливаем в любую удобную посуду теплую воду. Добавляем в нее дрожжи и 2-3 ложки муки от нужного количества. Размешиваем и настаиваем 15 минут.

2. В смесь с настоявшимися дрожжами добавляем соль, сахар, растительное масло. Сюда же постепенно просеиваем муку. Замешиваем тесто до образования однородного и гладкого кома.

3. Настаиваем полученное тесто в теплом месте около 40 минут. За это время оно станет более пышным.

4. Тесто без яиц для пиццы готово! Можно использовать в дальнейших кулинарных действиях.

Пышное тесто для пиццы на сметане

Тесто для пиццы на сметане выходит особенно сытным, пышным и ароматным. Набор ингредиентов делает блюдо в меру жирным, что сделает ваше домашнее блюдо еще более вкусным и привлекательным.

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2,5 ст.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1 ст.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

1. Соединяем соду со сметаной и размешиваем.

2. Отдельно взбиваем яйцо с солью до ярко выраженной пенки.

3. Выкладываем сметану в яйца, сюда же просеиваем муку и выливаем растопленное сливочное масло. Тщательно замешиваем массу до однородности.

4. Тесту даем немного отдохнуть (достаточно 3-5 минут), затем обваливаем его в муке и раскатываем в нужной для пиццы форме. Готово!

Быстрый и простой рецепт теста для пиццы на майонезе

Домашнее тесто для пиццы можно приготовить на майонезе. Тесто выйдет сочным и аппетитным. Но еще больше вас сможет порадовать простое и быстрое приготовление. Возьмите на заметку оригинальный рецепт!

Время готовки: 30 минут

Время приготовления: 15 минут

Порций – 450 гр.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр. (2 граненых стакана)

Яйцо – 3 шт.

Майонез – 150 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

1. Три яйца разбиваем в глубокой миске. Добавляем к ним майонез и тщательно взбиваем продукты до однородной смеси.

2. Постепенно просеиваем муку в полученную смесь. Начинаем замешивать.

3. Добавляем растительное масло и продолжаем перемешивать массу до однородного состояния.

4. Тесто получается достаточно жирным и мягким. Далее его распределяем по форме для выпекания. Готово!