ГлавнаяРецептыКартофельные зразы с грибами: готовим блюдо, от которого просто невозможно устоять Картофельные зразы с грибами: готовим блюдо, от которого просто невозможно устоять На чтение: 2 минуты Картофельные зразы, пожалуй, любит большинство украинцев. Их можно готовить с разнообразными начинками, которые только добавят аппетитности блюду. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В этом рецепте вы узнаете, как приготовить картофельные зразы с грибами. Секретным ингредиентом является шпинат – вы удивитесь, как это будет вкусно. Будет интересно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Картофельные зразы с грибами Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 550 граммов картофеля; – 30 граммов крахмала; – 100 граммов моцареллы; – 1 желток; – 100 граммов шампиньонов; – 100 граммов шпината; – 3 зубчика чеснока; – 1 чайная ложка паприки; – соль, перец, масло по вкусу. Приготовление: Отварите очищенный и помытый картофель. Превратите ее в пюре, добавьте столовую ложку крахмала, желток и перемешайте. Далее разогрейте на сковороде 2 столовые ложки масла и всыпьте порезанные шампиньоны. Жарьте грибы на сильном огне. Когда они будут почти готовы, уменьшите огонь и добавьте измельченный чеснок, соль и перец. Когда чеснок пустит аромат, добавьте шпинат и паприку. Жарьте несколько минут. Мокрыми руками сформируйте из картофеля шарики, а затем прихлопывайте их. Сделайте по центру каждого углубление и выложите немного моцареллы, а на нее – начинку. Залепите и сформируйте «котлетки». Обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотой корочки с обеих сторон. Готовые зразы подавайте со сметаной. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить молодой картофель в сметане с чесноком. Поделитесь с друзьями