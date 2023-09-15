Просто перемешайте кефир с картошкой: рецепт, который удивил всю родню. Лепешка на сковороде.

Пирог — это один из самых древних видов хлеба. Вероятно, пироги начали выпекать намного раньше, чем другие виды выпечки.

Изначально основу из теста не ели. Тесто не было съедобным, его использовали для того, чтобы сохранить мясо, рыбу и овощи в целостности. Такой способ хранения был особенно актуален в дальних путешествиях.

Кстати, идиома “довести до ручки” связана с несъедобным тестом. Для переноса еды в тесте делали ручки, которые выкидывали.

Сейчас пироги изменились, тесто стало съедобным. Создадим вкусный ароматный пирог с творогом и сыром.

Ингредиенты для творожного пирога:

картофель отварной — 3 шт.;

кефир — 180 мл;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

яйцо — 1 шт.;

петрушка — 15 г;

мука — 400 г;

разрыхлитель — 5 г;

сыр тертый Сулугуни — 120 г;

творог 9 % — 120 г;

зелёный лук — 20 г.

Приготовление творожного пирога:

Отварной очищенный картофель отправляем в миску с кефиром. Предварительно в кефир высыпаем соль, сахар, разбиваем яйцо.

Шинкуем мелко петрушку, высыпаем в кефир. Погружным блендером измельчаем продукты до однородной массы. Просеиваем в картофельную смесь муку с разрыхлителем, замешиваем мягкое слегка липкое тесто.

Натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук. Смешиваем в твороге сыр и зеленый лук, солим по вкусу и перемешиваем.

Посыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто. Формируем толстую круглую лепешку, куда выкладываем творожную начинку. Будто в мешок из теста запечатываем внутрь творог с сыром.

Руками слегка приминаем тесто с начинкой. Разогреваем растительное масло в сковороде диаметром 26 см. Выкладываем на поверхность пирог, обжариваем полчаса под крышкой на среднем огне.

Затем аккуратно переворачиваем пирог и обжариваем аналогично 25-30 минут.

В результате получается сытный творожный пирог с сыром. Этот пирог хорошо разнообразит ваш праздничный стол или простой ужин.