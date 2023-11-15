Рецепт: Паштет сливочный из куриной печени — Со сметаной

Ингредиенты:

печень куриная — 1 кг;

лук репчатый (среднего размера) — 2 шт;

морковь — 1 шт;

чеснок — 10 зубчиков;

сметана 20-25% — 100 г;

масло сливочное — 100 г;

масло растительное — 3 ст.л.;

соль — 1 ч.л;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Любите бутерброды с паштетом? Тогда вы просто обязаны хотя бы раз приготовить домашний паштет из куриной печени. А после вы вряд ли захотите вернуться к покупным вариантам, потому что домашний определенно вкуснее и на 100% натуральный. А ну и конечно же приготовить домашний паштет намного выгоднее. В общем, сплошные плюсы.

Готовить паштет будем в кастрюле с толстым дном. Можно также готовить в сковороде с высокими бортами, но тогда его потом придется перекладывать в другую посуду для взбивания, а это значит мыть лишнюю емкость.

Первым делом нагреваем на среднем огне растительное масло и добавляем чеснок. Обжариваем его 1-2 минуты, чтобы масло приобрело чесночный вкус.

Лук и морковь нарезаем на небольшие кусочки. Совсем мелко резать не надо, все равно потом все будем измельчать при помощи блендера.

Добавляем лук и морковь в кастрюлю и обжариваем минут 5-7 с закрытой крышкой.

Далее добавляем куриную печень. Я ее предварительно только промываю.

На среднем огне обжариваем печень около 5 минут, периодически помешивая.

Добавляем соль и специи по вкусу. Так как я готовлю паштет часто, чтобы он не приедался я каждый раз добавляю разные специи. Чередую черный и красный перец, копченую паприку и хмели-сунели. Иногда не добавляю ничего кроме соли. Тоже получается очень вкусно. В общем, тут можете позволить своей фантазии разгуляться.

Еще, что касается соли, не советую добавлять ее больше, даже если вам кажется, что одна чайная ложка это мало. Лучше попробуйте паштет на этапе взбивания блендером и если покажется, что соли мало, тогда сможете досолить еще.

После добавления специй, все хорошо перемешиваем, огонь снижаем до самого маленького и оставляем тушиться на полчаса. Раз в 10 минут все тщательно перемешиваем.

Добавляем сметану и тушим еще 5 минут.

Выключаем огонь и оставляем наш будущий паштет остывать. Если очень спешите, можно поставить кастрюльку в емкость с холодной водой, чтобы ускорить процесс. Паштет обязательно должен остыть до комнатной температуры! Если вы добавите сливочное масло в слишком теплый паштет, масло растает и вкус готового блюда изменится.

Перед тем как добавлять сливочное масло, его надо за 15-20 минут достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Для удобства нарезаем его на небольшие кусочки и добавляем к печени.

Сливочное масло может быть с любым процентом жирности, выбирайте то, которое нравится вам по вкусу.

Взбиваем все погружным блендером. Если блендера нет, можно 2-3 раза пропустить всю массу через мясорубку. На вкус это никак не повлияет, но все же консистенция паштета будет не такая однородная и нежная.

Готовый паштет раскладываем в контейнеры с крышкой. Храниться такой паштет до 3-х дней в холодильнике и до 2-х месяцев в морозильной камере. После заморозки и последующей разморозки вкус и консистенция не меняются.

Приятного аппетита!

p.s. Такой паштет содержит большое количество витаминов группы В и легкоусвояемого железа, что делает его не только очень вкусным, но и очень полезным.

Время приготовления: 1 ч.