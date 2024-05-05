Когда нет мяса готовлю так. Сытные лепешки из овощей и сыра: вкуснее не ели

Лепёшка — это тонкая плоская выпечка круглой формы, которая присутствует в кухнях многих народов мира.
Лепёшки были одним из первых видов хлеба, который начали готовить люди. Они пекли лепёшки из муки и воды, часто вместо печи и сковороды использовали горячие камни или в золу. Лепёшки были просты в приготовлении и долго не портились, что делало их ценным источником питания.
Сегодня лепёшки остаются популярным продуктом во многих странах. Их готовят из разных видов муки, с добавлением различных ингредиентов, таких как сыр, зелень, специи и т. д. Лепешки могут быть пресными или сдобными, тонкими или пышными, круглыми или квадратными.
Ингредиенты:
- Мука — 350 г;
- Теплая вода — 200 мл;
- Тёплое молоко — 200 мл;
- Яйцо — 2 шт.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Дрожжи — 1 ч.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Перец — 2 шт;
- Красный перец — 1 шт.;
- Картофель — 1 шт.;
- Помидор — 1 шт.;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Зелёный лук — пучок;
- Петрушка — пучок;
- Сыр — 150 г.
Приготовление лепешки:
В миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Вливаем в яичную смесь теплое молоко и воду, перемешиваем и высыпаем муку.
Замешиваем густое тесто, оставляем его под целлофаном на 30 минут. В это время нарезаем маленьким кубиком перцы, красный перец, шинкуем зеленый лук, петрушку.
Нарезаем маленьким кубиком также помидор и репчатый лук, натираем на крупной терке очищенный картофель и сыр. Добавляем овощи и сыр с зеленью в тесто, перемешиваем.
В сковороду на растительное масло выливаем половник теста, распределяем по всей поверхности.
Обжариваем лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.
Аналогично стоит обжарить остальные лепешки. Получаются отменные сытные лепешки из овощей и сыра.