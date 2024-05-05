Когда нет мяса готовлю так. Сытные лепешки из овощей и сыра: вкуснее не ели

Лепёшка — это тонкая плоская выпечка круглой формы, которая присутствует в кухнях многих народов мира.

Лепёшки были одним из первых видов хлеба, который начали готовить люди. Они пекли лепёшки из муки и воды, часто вместо печи и сковороды использовали горячие камни или в золу. Лепёшки были просты в приготовлении и долго не портились, что делало их ценным источником питания.

Сегодня лепёшки остаются популярным продуктом во многих странах. Их готовят из разных видов муки, с добавлением различных ингредиентов, таких как сыр, зелень, специи и т. д. Лепешки могут быть пресными или сдобными, тонкими или пышными, круглыми или квадратными.

Ингредиенты:

Мука — 350 г;

Теплая вода — 200 мл;

Тёплое молоко — 200 мл;

Яйцо — 2 шт.;

Сахар — 1 ст.л.;

Дрожжи — 1 ч.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Перец — 2 шт;

Красный перец — 1 шт.;

Картофель — 1 шт.;

Помидор — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Зелёный лук — пучок;

Петрушка — пучок;

Сыр — 150 г.

Приготовление лепешки:

В миске взбиваем яйца с солью, сахаром и дрожжами. Вливаем в яичную смесь теплое молоко и воду, перемешиваем и высыпаем муку.

Замешиваем густое тесто, оставляем его под целлофаном на 30 минут. В это время нарезаем маленьким кубиком перцы, красный перец, шинкуем зеленый лук, петрушку.

Нарезаем маленьким кубиком также помидор и репчатый лук, натираем на крупной терке очищенный картофель и сыр. Добавляем овощи и сыр с зеленью в тесто, перемешиваем.

В сковороду на растительное масло выливаем половник теста, распределяем по всей поверхности.

Обжариваем лепешку с обеих сторон до золотистого цвета.

Аналогично стоит обжарить остальные лепешки. Получаются отменные сытные лепешки из овощей и сыра.