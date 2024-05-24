Когда в жару нет аппетита: греческий салат, который придаст энергии и вдохновения

Салаты – это настоящее спасение в жаркую погоду. Когда есть не слишком хочется, микс овощей всегда придет на помощь.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Греческий салат – одна из самых легких опций, когда речь идет о перекусе. Нарезка привычных овощей, заправка, перемешивание – и дело сделано!

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Рецепт греческого салата

Время: 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм помидоров;

– 200 грамм огурцов;

– 1 болгарский перец;

– 1 лук;

– 100 грамм феты;

– 100 грамм оливок;

– 1 авокадо;

– 50 миллилитров масла;

– по 1 чайной ложке орегано и базилика;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– чеснок, перец и соль по вкусу.

Приготовление:

Сначала готовим соус. Масло, базилик, соль, перец и лимонный сок соединяем и хорошо перемешиваем. Овощи нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Авокадо чистим и удаляем кость, нарезаем кубиками. Овощи аккуратно выкладываем на тарелку. Заправляем соусом. Сверху выкладываем лук, фету и оливки.

Приятного аппетита!

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