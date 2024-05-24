ГлавнаяРецептыКогда в жару нет аппетита: греческий салат, который придаст энергии и вдохновения Когда в жару нет аппетита: греческий салат, который придаст энергии и вдохновения На чтение: 1 минута Салаты – это настоящее спасение в жаркую погоду. Когда есть не слишком хочется, микс овощей всегда придет на помощь. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Греческий салат – одна из самых легких опций, когда речь идет о перекусе. Нарезка привычных овощей, заправка, перемешивание – и дело сделано! Будет интересно А что, если добавить вино: как мариновать шашлык из свинины Рецепт греческого салата Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 200 грамм помидоров; – 200 грамм огурцов; – 1 болгарский перец; – 1 лук; – 100 грамм феты; – 100 грамм оливок; – 1 авокадо; – 50 миллилитров масла; – по 1 чайной ложке орегано и базилика; – 1 столовая ложка лимонного сока; – чеснок, перец и соль по вкусу. Приготовление: Сначала готовим соус. Масло, базилик, соль, перец и лимонный сок соединяем и хорошо перемешиваем. Овощи нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Авокадо чистим и удаляем кость, нарезаем кубиками. Овощи аккуратно выкладываем на тарелку. Заправляем соусом. Сверху выкладываем лук, фету и оливки. Приятного аппетита! Легко и питательно: как сделать салат из молодых кабачков. Поделитесь с друзьями