Описание приготовления:
Салат получается сочным, с легким ароматом персиков и пикантной остротой перца и имбиря. Если вам мешает шкурка, то почистите персики. Если нет свежих плодов, просто возьмите консервированные. Не советую заменять краба на крабовые палочки, вкус будет уже не тот.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Крабы Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Крабовое мясо 250 Грамм
- Персики 150 Грамм
- Майонез 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Имбирь По вкусу (кусочек)
- Лук красный 50 Грамм (салатный)
- Зелень По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
110 ккал
Калорийность
9 г
Белки
0 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с крабом и персиками»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления крабового салата с персиками.
Клешни краба выложите в кипящую соленую воду и доверие до кипения. Варите в течение 2-3 минут, слейте воду и остудите. Разрежьте панцирь и извлеките мясо.
Персики помойте, удалите косточку. Порежьте персики мелким кубиком, выложите в салатник.
Имбирь почистите и натрите на мелкой терке, зелень мелко порежьте. Добавьте имбирь и зелень в миску с персиками.
Крабовое мясо порежьте и выложите в салат.
Добавьте мелко нарезанный красный лук.
Заправьте салат майонезом, посолите, при желании поперчите, перемешайте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!