Описание приготовления:

Салат получается сочным, с легким ароматом персиков и пикантной остротой перца и имбиря. Если вам мешает шкурка, то почистите персики. Если нет свежих плодов, просто возьмите консервированные. Не советую заменять краба на крабовые палочки, вкус будет уже не тот.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Крабы Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Крабовое мясо 250 Грамм

Персики 150 Грамм

Майонез 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Имбирь По вкусу (кусочек)

Лук красный 50 Грамм (салатный)

Зелень По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

110 ккал

Калорийность

9 г

Белки

0 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с крабом и персиками»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления крабового салата с персиками.

Клешни краба выложите в кипящую соленую воду и доверие до кипения. Варите в течение 2-3 минут, слейте воду и остудите. Разрежьте панцирь и извлеките мясо.

Персики помойте, удалите косточку. Порежьте персики мелким кубиком, выложите в салатник.

Имбирь почистите и натрите на мелкой терке, зелень мелко порежьте. Добавьте имбирь и зелень в миску с персиками.

Крабовое мясо порежьте и выложите в салат.

Добавьте мелко нарезанный красный лук.

Заправьте салат майонезом, посолите, при желании поперчите, перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!