Вы съедите их сразу. Котлеты с рисом и картофелем: вкусный и простой рецепт

История котлет началась в средневековой Европе, где они считались одним из видов мясного горячего блюда. Первоначально под словом «котлета» понимался кусок мяса на кости. Однако со временем значение термина изменилось.

В странах СНГ котлеты появились в XVIII веке и первоначально готовились из рубленой говядины. В XIX веке стали популярны рубленые котлеты, которые готовились из самых разных ингредиентов: мяса, рыбы, овощей и даже из черствого хлеба. В XX веке котлеты стали одним из самых покупаемых блюд в странах бывшего СССР. Сейчас котлеты готовят не только из мяса, но и из овощей, круп и прочих продуктов.

Расскажем, как слепить современные постные котлеты.

Ингредиенты для постных котлет:

картофель отварной — 450 г;

морковь отварная — 50 г;

рис отварной — 200 г;

лук — 70 г;

чеснок — 1 зубчик;

масло растительное — 8 ст. л.;

соль — 2/3 ч. л.;

перец черный молотый — ⅓ ч.л.;

мука.

Приготовление постных котлет:

Отвариваем очищенный картофель и морковь, разминаем овощи до состояния пюре. Нарезаем мелким кубиком лук и чеснок, в сковороде на растительном масле обжариваем пару минут.

Выкладываем лук и чеснок в пюре вместе с отварным рисом, перемешиваем.

Солим и перчим смесь, влажными руками формуем котлеты.

Обваливаем каждую котлету в муке.

В сковороде на горячем растительном масле обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

После обжарки можно выложить котлеты на бумажное полотенце. Так с котлет стекает лишнее масло, уходит маслянистый вкус блюда.