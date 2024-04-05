Вы съедите их сразу. Котлеты с рисом и картофелем: вкусный и простой рецепт

История котлет началась в средневековой Европе, где они считались одним из видов мясного горячего блюда. Первоначально под словом «котлета» понимался кусок мяса на кости. Однако со временем значение термина изменилось.
В странах СНГ котлеты появились в XVIII веке и первоначально готовились из рубленой говядины. В XIX веке стали популярны рубленые котлеты, которые готовились из самых разных ингредиентов: мяса, рыбы, овощей и даже из черствого хлеба. В XX веке котлеты стали одним из самых покупаемых блюд в странах бывшего СССР. Сейчас котлеты готовят не только из мяса, но и из овощей, круп и прочих продуктов.
Расскажем, как слепить современные постные котлеты.
Ингредиенты для постных котлет:
- картофель отварной — 450 г;
- морковь отварная — 50 г;
- рис отварной — 200 г;
- лук — 70 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- масло растительное — 8 ст. л.;
- соль — 2/3 ч. л.;
- перец черный молотый — ⅓ ч.л.;
- мука.
Приготовление постных котлет:
Отвариваем очищенный картофель и морковь, разминаем овощи до состояния пюре. Нарезаем мелким кубиком лук и чеснок, в сковороде на растительном масле обжариваем пару минут.
Выкладываем лук и чеснок в пюре вместе с отварным рисом, перемешиваем.
Солим и перчим смесь, влажными руками формуем котлеты.
Обваливаем каждую котлету в муке.
В сковороде на горячем растительном масле обжариваем котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
После обжарки можно выложить котлеты на бумажное полотенце. Так с котлет стекает лишнее масло, уходит маслянистый вкус блюда.