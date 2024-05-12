Коливо: простой рецепт древнего блюда на Проводное воскресенье

Традиционно на Проводное воскресенье готовят коливо. Рецептов этого древнего блюда есть множество, однако мы предлагаем приготовить его из пшеницы.

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Также коливо делают из ячневой крупы, гречки или риса. Однако это все – современные вариации.

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Как приготовить традиционное коливо из пшеницы

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– треть чайной ложки соли;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов мака;

– 2 – 3 столовые ложки меда.

Приготовление:

Заранее замочите пшеницу. Лучше это делать на ночь, но можно и на несколько часов. Один стакан зерен залейте 3 стаканами кипятка и варите до готовности 1 – 2 часа на медленном огне, чтобы вода быстро не испарилась. Готовая пшеница должна быть мягкой. Залейте кипятком изюм. Готовую пшеницу подвесьте в марле, чтобы вода с нее полностью стекла. Мак разотрите в блендере или в ступке до появления «макового молочка». Обсушите салфеткой изюм. Смешайте пшеницу с медом и изюмом. Украсьте коливо. Традиционно его разравнивают и выкладывают сверху крест.

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