Описание приготовления:

Капкейки получаются очень мягкими, нежными и совсем не сухими. Но чтобы все получилось, продукты должны быть хорошего качества. Желательно украсить капкейки кисловатыми ягодами или фруктами, чтобы сбалансировать сладость.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 70 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Яйца 1 Штука

Сливки 200 Миллилитров (33-35% жирности)

Ванильный сахар 5 Грамм

Сгущенка 100 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахарная пудра 2 Ст. ложки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

270 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капкейки "Молочная девочка"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капкейков "Молочная девочка". Яйца, сгущенку и достаньте из холодильника заранее. Сливочное масло растопите и остудите.

В миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли и взбейте в пышную, светлую пену.

В миску с яйцом влейте сгущенку и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску, добавьте ванильный сахар. Аккуратно перемешайте до однородного теста, которое напоминает сметану.

Разложите тесто по формочкам на 2/3 высоты.

Выпекайте капкейки "Молочная девочка" в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут до готовности. Спустя время достаньте готовые капкейки и полностью остудите.

Сливки соедините с сахарной пудрой и взбейте миксером на низких оборотах до пышного крема.

Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой и сделайте шапочки сверху капкейков. Украсьте их по своему усмотрению подавайте к столу.

Приятного аппетита!