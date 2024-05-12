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Капкейки «Молочная девочка»

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Капкейки «Молочная девочка»

Описание приготовления:

Капкейки получаются очень мягкими, нежными и совсем не сухими. Но чтобы все получилось, продукты должны быть хорошего качества. Желательно украсить капкейки кисловатыми ягодами или фруктами, чтобы сбалансировать сладость.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 70 Грамм
  • Масло сливочное 50 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Сливки 200 Миллилитров (33-35% жирности)
  • Ванильный сахар 5 Грамм
  • Сгущенка 100 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахарная пудра 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

270 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Капкейки "Молочная девочка"»

Капкейки "Молочная девочка"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капкейков "Молочная девочка". Яйца, сгущенку и достаньте из холодильника заранее. Сливочное масло растопите и остудите.

Капкейки "Молочная девочка"

В миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли и взбейте в пышную, светлую пену.

Капкейки "Молочная девочка"

В миску с яйцом влейте сгущенку и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешайте.

Капкейки "Молочная девочка"

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску, добавьте ванильный сахар. Аккуратно перемешайте до однородного теста, которое напоминает сметану.

Капкейки "Молочная девочка"

Разложите тесто по формочкам на 2/3 высоты.

Капкейки "Молочная девочка"

Выпекайте капкейки "Молочная девочка" в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут до готовности. Спустя время достаньте готовые капкейки и полностью остудите.

Капкейки "Молочная девочка"

Сливки соедините с сахарной пудрой и взбейте миксером на низких оборотах до пышного крема.

Капкейки "Молочная девочка"

Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой и сделайте шапочки сверху капкейков. Украсьте их по своему усмотрению подавайте к столу.

Капкейки "Молочная девочка"

Приятного аппетита!

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