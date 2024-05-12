Описание приготовления:
Капкейки получаются очень мягкими, нежными и совсем не сухими. Но чтобы все получилось, продукты должны быть хорошего качества. Желательно украсить капкейки кисловатыми ягодами или фруктами, чтобы сбалансировать сладость.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Капкейк / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 70 Грамм
- Масло сливочное 50 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Сливки 200 Миллилитров (33-35% жирности)
- Ванильный сахар 5 Грамм
- Сгущенка 100 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахарная пудра 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
270 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Капкейки "Молочная девочка"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления капкейков "Молочная девочка". Яйца, сгущенку и достаньте из холодильника заранее. Сливочное масло растопите и остудите.
В миску разбейте яйцо, добавьте щепотку соли и взбейте в пышную, светлую пену.
В миску с яйцом влейте сгущенку и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску, добавьте ванильный сахар. Аккуратно перемешайте до однородного теста, которое напоминает сметану.
Разложите тесто по формочкам на 2/3 высоты.
Выпекайте капкейки "Молочная девочка" в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут до готовности. Спустя время достаньте готовые капкейки и полностью остудите.
Сливки соедините с сахарной пудрой и взбейте миксером на низких оборотах до пышного крема.
Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой и сделайте шапочки сверху капкейков. Украсьте их по своему усмотрению подавайте к столу.
Приятного аппетита!