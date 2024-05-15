Описание приготовления:
Сочная, нежная и ароматная выпечка для семейного чаепития. У меня для пирога подошла форма на 22 см. Можно взять форму больше, но тогда пирог будет немного ниже.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 3 Штуки
- Сахар 230 Грамм
- Растительное масло 100 Грамм
- Кефир 250 Миллилитров
- Мука 300 Грамм
- Яблоки 5 Штук
- Сода 1 Чайная ложка
- Ванилин 1 Щепотка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 8
Калорийность
196 ккал
Калорийность
3 г
Белки
7 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мега яблочный пирог на кефире»
Для приготовления пирога подготовьте все ингредиенты. Муку просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.
Для теста соедините яйца с сахаром и взбейте их в пену.
К взбитым яйцам вмешайте растительное масло и кефир.
Затем добавьте соду, соль и ванилин. Постепенно вмешивайте в тесто муку.
Яблоки тщательно помойте и обсушите. Вырежьте из них сердцевину. Нарежьте яблоки крупными кубиками.
Нарезанные яблоки вмешайте в тесто. Чем больше яблок, тем вкуснее будет пирог.
Форму для выпечки (22-26 см.) застелите кулинарным пергаментом и выложите тесто с яблоками. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовый пирог немного увеличится в размере и станет золотистого цвета. Достаньте его из духовки и остудите.
Нарежьте пирог на кусочки и подавайте к столу.
Приятного угощения!