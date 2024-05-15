Описание приготовления:

Сочная, нежная и ароматная выпечка для семейного чаепития. У меня для пирога подошла форма на 22 см. Можно взять форму больше, но тогда пирог будет немного ниже.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйца 3 Штуки

Сахар 230 Грамм

Растительное масло 100 Грамм

Кефир 250 Миллилитров

Мука 300 Грамм

Яблоки 5 Штук

Сода 1 Чайная ложка

Ванилин 1 Щепотка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 8

Калорийность

196 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мега яблочный пирог на кефире»

Для приготовления пирога подготовьте все ингредиенты. Муку просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Для теста соедините яйца с сахаром и взбейте их в пену.

К взбитым яйцам вмешайте растительное масло и кефир.

Затем добавьте соду, соль и ванилин. Постепенно вмешивайте в тесто муку.

Яблоки тщательно помойте и обсушите. Вырежьте из них сердцевину. Нарежьте яблоки крупными кубиками.

Нарезанные яблоки вмешайте в тесто. Чем больше яблок, тем вкуснее будет пирог.

Форму для выпечки (22-26 см.) застелите кулинарным пергаментом и выложите тесто с яблоками. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый пирог немного увеличится в размере и станет золотистого цвета. Достаньте его из духовки и остудите.

Нарежьте пирог на кусочки и подавайте к столу.

Приятного угощения!