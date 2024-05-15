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Мега яблочный пирог на кефире

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Мега яблочный пирог на кефире

Описание приготовления:

Сочная, нежная и ароматная выпечка для семейного чаепития. У меня для пирога подошла форма на 22 см. Можно взять форму больше, но тогда пирог будет немного ниже.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 3 Штуки
  • Сахар 230 Грамм
  • Растительное масло 100 Грамм
  • Кефир 250 Миллилитров
  • Мука 300 Грамм
  • Яблоки 5 Штук
  • Сода 1 Чайная ложка
  • Ванилин 1 Щепотка
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 8

Калорийность

196 ккал

Калорийность

3 г

Белки

7 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мега яблочный пирог на кефире»

Мега яблочный пирог на кефире

Для приготовления пирога подготовьте все ингредиенты. Муку просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Мега яблочный пирог на кефире

Для теста соедините яйца с сахаром и взбейте их в пену.

Мега яблочный пирог на кефире

К взбитым яйцам вмешайте растительное масло и кефир.

Мега яблочный пирог на кефире

Затем добавьте соду, соль и ванилин. Постепенно вмешивайте в тесто муку.

Мега яблочный пирог на кефире

Яблоки тщательно помойте и обсушите. Вырежьте из них сердцевину. Нарежьте яблоки крупными кубиками.

Мега яблочный пирог на кефире

Нарезанные яблоки вмешайте в тесто. Чем больше яблок, тем вкуснее будет пирог.

Мега яблочный пирог на кефире

Форму для выпечки (22-26 см.) застелите кулинарным пергаментом и выложите тесто с яблоками. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 40-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Мега яблочный пирог на кефире

Готовый пирог немного увеличится в размере и станет золотистого цвета. Достаньте его из духовки и остудите.

Мега яблочный пирог на кефире

Нарежьте пирог на кусочки и подавайте к столу.

Мега яблочный пирог на кефире

Приятного угощения!

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