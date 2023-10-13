Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком — По домашнему

Ингредиенты:

кабачки не большие — 2-3 шт;

мука пшеничная — 2 ст лож;

яйцо куриной крупное — 1 шт;

соль — по вкусу;

чеснок — по вкусу;

масло подсолнечное — для жарки

Способ приготовления: Доброго времени суток)

Сегодня будем с Вами готовить оладьи, но не простые, а кабачковые.

Что нам понадобится: естественно, самое первое — это кабачки, ну и яйцо, мука, соль, чеснок и любимые специи

Кабачки у меня свои, с огорода, последние, не особо симпатичные, скажем так : остатки былой роскоши).

Кабачки очищаем от кожуры, мякоть не трогаю : семена мягкие. Затем натираю на крупной тёрке, лишнюю жидкость убираю

Выбиваю куриное яйцо, солю, добавляю немного хмели сумели и сушёный чеснок, перемешиваем

Затем просеиваю пшеничную муку и тщательно перемешиваю до однородной консистенции. Тесто получается достаточно жидкой консистенции, если вам так не нравится, то муки можно добавить чуть по больше

Выкладываем столовой ложкой на заранее разогретую сковороду и обжариваем с двух сторон до готовности. Масло я использую совсем немного

Подаем с соусом : сметана и майонез в равных пропорциях, свежая зелень и пару зубчиков чеснока.

Очень вкусно! Всём приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин.