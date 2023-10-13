Рецепт: Оладьи из кабачков с чесноком — По домашнему

Ингредиенты:
кабачки не большие — 2-3 шт;
мука пшеничная — 2 ст лож;
яйцо куриной крупное — 1 шт;
соль — по вкусу;
чеснок — по вкусу;
масло подсолнечное — для жарки
Способ приготовления: Доброго времени суток)
Сегодня будем с Вами готовить оладьи, но не простые, а кабачковые.
Что нам понадобится: естественно, самое первое — это кабачки, ну и яйцо, мука, соль, чеснок и любимые специи
Кабачки у меня свои, с огорода, последние, не особо симпатичные, скажем так : остатки былой роскоши).
Кабачки очищаем от кожуры, мякоть не трогаю : семена мягкие. Затем натираю на крупной тёрке, лишнюю жидкость убираю
Выбиваю куриное яйцо, солю, добавляю немного хмели сумели и сушёный чеснок, перемешиваем
Затем просеиваю пшеничную муку и тщательно перемешиваю до однородной консистенции. Тесто получается достаточно жидкой консистенции, если вам так не нравится, то муки можно добавить чуть по больше
Выкладываем столовой ложкой на заранее разогретую сковороду и обжариваем с двух сторон до готовности. Масло я использую совсем немного
Подаем с соусом : сметана и майонез в равных пропорциях, свежая зелень и пару зубчиков чеснока.
Очень вкусно! Всём приятного аппетита!
Время приготовления: 25 мин.