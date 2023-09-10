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Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

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Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Описание приготовления:

Готовится такой суп-пюре очень просто и быстро при наличии готового бульона. Консистенцию корректируйте бульоном по своему вкусу.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Супы / Супы-пюре

Состав / Ингредиенты:

  • Бульон куриный 300 Миллилитров
  • Шампиньоны 150 Грамм
  • Каpтофель 2 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Сливки 150 Миллилитров (10-15% жирности)
  • Подсолнечное масло 30 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

68 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов»

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Подготовьте ингредиенты для приготовления супа.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Морковь и лук нарежьте произвольно и выложите в кастрюлю с рафинированным подсолнечным маслом.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Пассеруйте эти овощи 5-6 минут.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Шампиньоны очистите, помойте и нарежьте. Добавьте к моркови и луку. Тушите 5 минут.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Добавьте нарезанный произвольно картофель. Налейте куриный бульон. Посолите и поперчите.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Накройте кастрюлю крышкой и варите овощи с грибами до готовности.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Налейте сливки. По желанию добавьте измельченный чеснок.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Перемешайте суп-пюре.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов готов. Подавайте на обед.

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