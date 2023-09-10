Описание приготовления:
Готовится такой суп-пюре очень просто и быстро при наличии готового бульона. Консистенцию корректируйте бульоном по своему вкусу.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Супы / Супы-пюре
Состав / Ингредиенты:
- Бульон куриный 300 Миллилитров
- Шампиньоны 150 Грамм
- Каpтофель 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Сливки 150 Миллилитров (10-15% жирности)
- Подсолнечное масло 30 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
68 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов»
Подготовьте ингредиенты для приготовления супа.
Морковь и лук нарежьте произвольно и выложите в кастрюлю с рафинированным подсолнечным маслом.
Пассеруйте эти овощи 5-6 минут.
Шампиньоны очистите, помойте и нарежьте. Добавьте к моркови и луку. Тушите 5 минут.
Добавьте нарезанный произвольно картофель. Налейте куриный бульон. Посолите и поперчите.
Накройте кастрюлю крышкой и варите овощи с грибами до готовности.
Налейте сливки. По желанию добавьте измельченный чеснок.
Перемешайте суп-пюре.
Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов готов. Подавайте на обед.