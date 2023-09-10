Описание приготовления:

Готовится такой суп-пюре очень просто и быстро при наличии готового бульона. Консистенцию корректируйте бульоном по своему вкусу.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Грибы / Шампиньоны Блюдо: Супы / Супы-пюре

Состав / Ингредиенты:

Бульон куриный 300 Миллилитров

Шампиньоны 150 Грамм

Каpтофель 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Сливки 150 Миллилитров (10-15% жирности)

Подсолнечное масло 30 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

68 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов»

Подготовьте ингредиенты для приготовления супа.

Морковь и лук нарежьте произвольно и выложите в кастрюлю с рафинированным подсолнечным маслом.

Пассеруйте эти овощи 5-6 минут.

Шампиньоны очистите, помойте и нарежьте. Добавьте к моркови и луку. Тушите 5 минут.

Добавьте нарезанный произвольно картофель. Налейте куриный бульон. Посолите и поперчите.

Накройте кастрюлю крышкой и варите овощи с грибами до готовности.

Налейте сливки. По желанию добавьте измельченный чеснок.

Перемешайте суп-пюре.

Суп-пюре на курином бульоне из шампиньонов готов. Подавайте на обед.