Концерт на 80 тысяч человек, почетные гости и повышение зарплаты сотрудникам. Все о праздновании юбилея бренда «Махеевъ»

Бренд «Махеевъ» отпраздновал свое 25-летие не только с сотрудниками компании и жителями города Елабуги. Также на праздник приехало большое количество гостей из соседних городов, представители администрации и селебрити.

Владельцы предприятия Леонид Барышев и Вадим Махеев в очередной раз подтвердили, что сильны прежде всего делом. Они и начали с того, что без слов выразили благодарность: на 25% подняли заработную плату сотрудникам в честь праздника.

Что до концерта, то и его сделали прежде всего для людей. Захотели работники пригласить Полину Гагарину и Басту — получите и распишитесь! Поздравить бренд приехали региональные чиновники и популярные блогеры из Москвы и Татарстана. На концерт пришло около 80 тысяч человек.

Основатели компании также выразили благодарность городу, в котором в 1998 году они получили первый сертификат на производство того самого майонеза, который сейчас радует всех российских хозяек и качеством, и ценой.

На производстве «Махеевъ» работает около 20 производственных линий, которые каждый день выпускают 25–50 тонн продукции. Майонезом дело не закончилось — с него все только началось. Сейчас продуктовая линейка дополнена майонезными соусами, джемами и кетчупами.

Компания не собирается останавливаться на достигнутом. В Набережных Челнах «Махеевъ» открыл кондитерское производство. Вы, наверное, уже пробовали флагманскую конфету «ДаЕжъ!»?

А если являетесь настоящим сладкоежкой, то знакомы со вкусами «35», отличными трюфелями нескольких сортов, веселыми Cho Ko-Te (с необычными начинками внутри) и десертами Qvinto.

Если вы сторонник щадящих фигуру сладостей, то из десятков наименований продукции наверняка выбираете экструзионные снеки: в них сохранены все витамины и микроэлементы. У бренда большой ассортимент продукции, которой доверяют покупатели, ведь производитель неоднократно доказывал свою приверженность качеству.

Тайны соусного и кондитерского мастерства изучили на специальных экскурсиях фуд-и лайфстайл-блогеры, которые приехали в Елабугу из Москвы и со всего Татарстана. Сотрудники бренда провели для них экскурсии по производствам и стали настоящими героями для гостей.

Однако дело не ограничилось концертом, блогерами, огромным количеством почетных гостей и повышением зарплат.

Радость по поводу юбилея коснулась всех семей и малышей. В парке «Чебурашка» повсюду играли кавер-группы и проводились конкурсы для детей.

И мэр Елабуги, и глава района отметили, что постоянно чувствуют поддержку от Леонида Барышева и Вадима Махеева. И действительно, владельцы компании никуда не уехали, когда стали успешными. Они развиваются сами и помогают городу, в котором когда-то начали свое дело: обустраивают скверы, помогают создавать инфраструктуру для спорта и отдыха.

По концентрации приглашенных почетных гостей и благодарностей Елабуга в этот день напомнила столицу. Не удивляет, что в праздник собралось на концерт больше людей, чем живет в Елабуге. Приехали гости из Нижнекамска, Челнов, Альметьевска, Казани.

Полина Гагарина почувствовала атмосферу этой невероятной энергии сердец, которая слилась с благодарностью основателей компании родному городу. Посреди своего выступления она громко крикнула в зал: «Елабуга, какая ты красивая!».

Десятки тысяч людей были с ней полностью согласны.

Баста был, как всегда, сдержан, но невероятно открыт для зрителей. Во время его выступления прозвучал салют и зажглось множество фонариков не только в толпе зрителей, но и на крышах домов, балконах.

Искренность и энтузиазм зашкаливали. По сотрудникам и собственникам, а также всем гостям было понятно, что впереди у компании и у Елабуги достойное будущее. И в этот день для каждого майонез «Махеевъ» и вся кондитерская продукция стали еще роднее.

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