Весь секрет в маринаде – рецепт идеальных куриных окорочков

Чтобы приготовить поистине вкусную курятину, нужен проверенный рецепт маринада к мясу. Именно он преимущественно играет незаурядную роль в конечном варианте блюда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом идеального маринада к курятине, который готовит на кефире. Читайте также По силам даже любителю: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Готовить его просто и он прекрасно подойдет к любой части курицы: окорочок, голеней, крылышек или филе. Все, что нужно: смешать ингредиенты и пожарить. Пальчики оближете! Рецепт маринада к курице на кефире. Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного бедра без кости;

– 300 граммов кефира;

– чеснок;

– чабрец;

– специи: карри, копченая паприка, цедра лимона;

– соль;

– 40 граммов масла. Приготовление: Для маринада наливаем кефир, добавляем по чайной ложке специи и чеснок. Натираем цедру лимона и добавляем иссеченный тимьян. Окунаем птицу в маринад и даем постоять несколько часов, а целую птицу желательно ночь.

Жарим куриные бедрышки на очень слабом жаре – где-то 170 градусов температура и 20 – 25 минут. Для запекания в духовке разогрейте ее на 180 – 185 градусов и готовьте кожурой вверх где-то 25 – 35 минут. Время зависит от размера бедер. Целой курильщике, конечно, потребуется больше времени для приготовления. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить консервированные огурцы на зиму.