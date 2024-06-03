Описание приготовления:

Конфеты действительно очень похожи на яичницу из перепелиных яиц, поэтому они могут стать отличным подарком на Пасху. Чтобы конфеты получились вкусными и красивыми, берите только белый шоколад высокого качества.

Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты / Конфеты

Состав / Ингредиенты:

Шоколад белый 200 Грамм

Конфеты круглые 100 Грамм (желтые, мягкие, муссовые)

Количество порций 6

Калорийность

604 ккал

Калорийность

44 г

Белки

8 г

Жиры

48 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Конфеты "Яичница"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления конфет "Яичница".

Для начала сделайте из конфет круглые заготовки для желтка. Для этого острым ножом подравняйте углы, придавая круглую форму. Если конфеты высокие, разрежьте на две половинки.

Белый шоколад измельчите и растопите на водяной бане до однородности.

Противень или разделочную доску застелите пергаментом и разложите шоколад по одной столовой ложке. Выложите на каждую порцию шоколада по одной круглой конфетке и немного утопите ее. Уберите в прохладное место до застывания.

Конфеты "Яичница" готовы! Приятного аппетита!