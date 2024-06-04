Вкусный и полезный завтрак за 3 минуты. Быстрая намазка из тунца: простой рецепт

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Тунец — это морская рыба, которая является источником множества полезных веществ. Например, в тунце много белка. Рыба содержит высококачественный белок, который помогает строить и восстанавливать ткани в организме.

Также в тунце есть Омега-3 жирные кислоты. Эти кислоты играют важную роль в здоровье сердца, мозга и глаз. Они также могут помочь снизить уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тунец богат витаминами B (B12, B6), A и D, а также минералами, такими как селен, фосфор, калий и магний. Эти вещества поддерживают общее здоровье организма.

Особенно полезен тунец на завтрак, так как утром все эти компоненты быстрее усваиваются в организме.

Приготовим на завтрак намазку из тунца

Ингредиенты:

Тунец в собственном соку — 120 г;

Зеленый лук — пучок;

Вареное яйцо — 1 шт.;

Майонез — ст.л.;

Сухой чеснок — ¼ ч.л.;

Цельнозерновой хлеб.

Приготовление намазки из тунца:

В сковороде на капле растительного масла подсушиваем с обеих сторон кусочки хлеба. В миске разминаем вилкой вареное яйцо, шинкуем к нему зеленый лук.

Разминаем вилкой тунец, сливаем лишнюю жидкость из банки. Кладем тунец в смесь яйца и лука. Заправляем смесь майонезом, посыпаем черным перцем по вкусу и сухим чесноком.

Фото: www.youtube.com

Остается намазать массу на подсушенный хлеб.

Фото: www.youtube.com

Вместо майонеза для завтрака также используют сметану или греческий йогурт.