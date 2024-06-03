ГлавнаяРецептыРезультат будет как на картинке: действенные подсказки, которые помогут правильно пожарить картошку Результат будет как на картинке: действенные подсказки, которые помогут правильно пожарить картошку На чтение: 2 минуты Жареный картофель – довольно частый гость на наших столах. Но его приготовление на самом деле не такой простой процесс, каким может выглядеть. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Для того чтобы пожарить картофель и получить идеальный результат, нужно выполнить несколько простых действий. Часто их избегают, а потом жалуются на сковороду или пригоревшую картошку. Читайте также Это сделает мясо настоящим кулинарным шедевром: сколько времени жарить шашлык Правильная нарезка картофеля Нарезка картофеля – один из главных факторов, которые влияют на результат. Нужно позаботиться, чтобы кусочки были одинаковой формы и размера. Иначе часть из них пригорит, а другая останется сырой. Замачивание Перед началом приготовления почищенный картофель надо замочить в холодной воде минимум на 30 минут, а еще лучше – на час. Таким нехитрым способом мы избавимся от лишнего крахмала, из-за которого картофель в процессе приготовления может превратиться в кашу. Убираем лишнюю влагу Далее нужно слить жидкость и выложить картофель на бумажные полотенца. Лишняя влага – один из самых больших врагов жареного картофеля. Кроме того, мокрый картофель при выкладывании на сковороду спровоцирует брызги горячего масла. Это не только повлияет на вкус блюда, но и может угрожать ожогами. Как жарить картофель Сковорода должна быть хорошо разогрета, масло – тоже. Жалеть масла не нужно, при жарке картофеля оно начнет быстро испаряться. Укладывать картофель нужно в 2 – 3 слоя, но не больше. Чем меньше клубней на сковороде, тем лучше и аккуратнее будет результат. Пока нижний слой хорошо не прожарится, перемешивать картофель не нужно. Также не стоит накрывать сковороду крышкой, если вы хотите получить хрустящую корочку. Что касается соли и перца, то их нужно добавлять на финальном этапе приготовления. Это важно знать: кому нельзя есть молодой картофель. Поделитесь с друзьями