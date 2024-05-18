Описание приготовления:

Нежнейшее мясо, которое буквально отваливается от косточек, а трудозатрат — минимум! Кролик абсолютно не жирный в приготовлении, а сам жир получается чистейший и очень ароматный. Его можно использовать в дальнейшем для тушения или жарки картофеля, заправлять им каши или супы. Если не хотите использовать большое количество масла, то можете залить мясо наполовину, а в процессе тушения несколько раз перевернуть кролика. Очень интересная технология, а получается необыкновенно! Попробуйте! Аналогично можно приготовить гуся или утку.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Кролик 1 Килограмм (любые части)

Соль 2 Ст. ложки (1,5 ст.л. в маринад + для тушения по вкусу)

Цедра лимона 1/2 Ст. ложки (в маринад)

Прованские травы 1/2 Ст. ложки (в маринад)

Чеснок 10 Зубчиков (5 зубчиков в маринад и 5 зубчиков при тушении)

Сахар 1/2 Ст. ложки (в маринад)

Лук 1 Штука (крупный)

Растительное масло 500 Миллилитров (по факту, чтобы покрыло тушку)

Специи По вкусу (для тушения, у меня по 1/2 ч.л.: розмарин, тимьян, имбирь, базилик, перец душистый, паприка)

Перец горошком По вкусу (или молотый)

Количество порций 8

Калорийность

632 ккал

Калорийность

0 г

Белки

68 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Конфи из кролика»

Подготовьте все ингредиенты. Можно взять любые части кролика. Соль и специи можете отрегулировать по вкусу.

Если у вас целая тушка, то предварительно разрежьте её на части, промойте и обсушите. Выложите кролика в глубокую миску. Добавьте цедру лимона, 5 зубчиков давленого чеснока, прованские травы, 1,5 ст.л. соли и 1/2 ст.л. сахара.

Тщательно перемешайте для равномерного распределения, накройте и поставьте в холодильник на 12 часов.

Затем под струйкой холодной воды промойте каждый кусок и обсушите бумажным полотенцем.

Выложите мясо в толстостенную посуду, можно взять любую жаропрочную форму или утятницу.

Добавьте нарезанный произвольно лук и чеснок, а так же соль и специи по вкусу. Я добавляю неполную чайную ложку соли на 500 гр. мяса.

Перемешайте и залейте маслом так, чтобы оно полностью покрыло мясо. Закройте сверху фольгой и готовьте в духовке при температуре 150 градусов 2 часа.

Затем фольгу уберите и держите в духовке ещё 20 минут. Конфи из кролика готово.

Выложите мясо на бумажные полотенца, а затем подавайте к столу. Приятного аппетита!