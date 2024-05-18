ГлавнаяРецептыЛенивые чебуреки: готовим самый простой ужин из лаваша Ленивые чебуреки: готовим самый простой ужин из лаваша На чтение: 1 минута Приготовьте на ужин ленивые чебуреки. Для них даже не надо замешивать тесто. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тестом для таких чебуреков будет лаваш. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт. Будет вкусно Непревзойденный ужин в одной сковороде: рецепт куриных окорочков от Джейми Оливера Ленивые чебуреки Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 300 граммов тонкого лаваша; – 100 граммов растительного масла. Для начинки: – 300 граммов фарша; – 1 луковица; – соль, перец по вкусу. Для кляра: – 200 граммов муки; – 100 миллилитров воды; – 1 яйцо; – соль по вкусу. Приготовление: Лук почистьте и измельчите. Соедините лук, фарш, соль, перец и хорошо перемешайте. Разверните лаваш и нарежьте его полосками 15 на 45 сантиметров. Положите фарш тонким слоем на один край лаваша в форме треугольника. Свободный край лаваша заверните вокруг начинки, чтобы образовался треугольный конверт. Сделайте так все чебуреки. Для кляра добавьте в муку воду, яйцо, соль и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Налейте масло на сковороду и хорошо нагрейте. Окунайте чебуреки в кляр и выкладывайте на горячую сковороду. Жарьте на среднем огне с двух сторон по 4 минуты до румяности. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить сочные испанские котлетки. Поделитесь с друзьями