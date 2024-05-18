Ленивые чебуреки: готовим самый простой ужин из лаваша

Приготовьте на ужин ленивые чебуреки. Для них даже не надо замешивать тесто.

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Тестом для таких чебуреков будет лаваш. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Ленивые чебуреки

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов тонкого лаваша;

– 100 граммов растительного масла.

Для начинки:

– 300 граммов фарша;

– 1 луковица;

– соль, перец по вкусу.

Для кляра:

– 200 граммов муки;

– 100 миллилитров воды;

– 1 яйцо;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Лук почистьте и измельчите. Соедините лук, фарш, соль, перец и хорошо перемешайте. Разверните лаваш и нарежьте его полосками 15 на 45 сантиметров. Положите фарш тонким слоем на один край лаваша в форме треугольника. Свободный край лаваша заверните вокруг начинки, чтобы образовался треугольный конверт. Сделайте так все чебуреки. Для кляра добавьте в муку воду, яйцо, соль и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Налейте масло на сковороду и хорошо нагрейте. Окунайте чебуреки в кляр и выкладывайте на горячую сковороду. Жарьте на среднем огне с двух сторон по 4 минуты до румяности. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

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