Описание приготовления:

Вкусные консервы из щуки необязательно приобретать в магазине — приготовьте их в домашних условиях из свежей рыбы. Получится не менее сочно и аппетитно! По желанию добавляйте различные пряности и специи, главное — не пересолите консервы.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Заготовки / Консервация

Состав / Ингредиенты:

Щука 600 Грамм

Лук репчатый 1 Штука (крупный)

Лук зеленый 1 Штука

Масло растительное 20 Миллилитров

Приправа универсальная 1 Чайная ложка

Перец черный молотый 2 Щепотки

Лавровый лист 3 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

99 ккал

Калорийность

14 г

Белки

3 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Консервы из щуки в духовке»

Подготовьте указанные продукты. Щуку очистите от чешуи и выпотрошите, промойте внутри и снаружи. Очистите лук и промойте.

Срежьте с тушки голову, хвост, плавники и нарежьте ее порционными кусочками.

Нарежьте лук кольцами или полукольцами, добавьте в емкость к рыбе вместе с приправой, молотым черным перцем.

Перемешайте содержимое емкости. Влейте в банку объемом 500 мл. растительное масло и выложите туда рыбную нарезку, утрамбовывая ее в емкость как можно плотнее.

Накройте верхушку банки фольгой, запечатывая ее как крышку. Поместите банку в духовку и разогрейте технику до 200 градусов. Запеките щуку примерно 40-50 минут до готовности.

Извлеките банку из духовки, ошпарьте закаточную крышку кипятком и аккуратно удалите фольгу с банки. Накройте ее горячей крышкой и моментально закрутите по резьбе или законсервируйте специальным гаджетом. Оставьте остывать при комнатной температуре.

Остывшую заготовку перенесите на хранение в темное, прохладное место. В кладовой в квартире ее лучше не хранить, а поместить тогда в холодильник. Срок годности заготовки — 1 год. Хранить желательно только на холоде!