Описание приготовления:
Вкусные консервы из щуки необязательно приобретать в магазине — приготовьте их в домашних условиях из свежей рыбы. Получится не менее сочно и аппетитно! По желанию добавляйте различные пряности и специи, главное — не пересолите консервы.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Щука Блюдо: Заготовки / Консервация
Состав / Ингредиенты:
- Щука 600 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука (крупный)
- Лук зеленый 1 Штука
- Масло растительное 20 Миллилитров
- Приправа универсальная 1 Чайная ложка
- Перец черный молотый 2 Щепотки
- Лавровый лист 3 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
99 ккал
Калорийность
14 г
Белки
3 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Консервы из щуки в духовке»
Подготовьте указанные продукты. Щуку очистите от чешуи и выпотрошите, промойте внутри и снаружи. Очистите лук и промойте.
Срежьте с тушки голову, хвост, плавники и нарежьте ее порционными кусочками.
Нарежьте лук кольцами или полукольцами, добавьте в емкость к рыбе вместе с приправой, молотым черным перцем.
Перемешайте содержимое емкости. Влейте в банку объемом 500 мл. растительное масло и выложите туда рыбную нарезку, утрамбовывая ее в емкость как можно плотнее.
Накройте верхушку банки фольгой, запечатывая ее как крышку. Поместите банку в духовку и разогрейте технику до 200 градусов. Запеките щуку примерно 40-50 минут до готовности.
Извлеките банку из духовки, ошпарьте закаточную крышку кипятком и аккуратно удалите фольгу с банки. Накройте ее горячей крышкой и моментально закрутите по резьбе или законсервируйте специальным гаджетом. Оставьте остывать при комнатной температуре.
Остывшую заготовку перенесите на хранение в темное, прохладное место. В кладовой в квартире ее лучше не хранить, а поместить тогда в холодильник. Срок годности заготовки — 1 год. Хранить желательно только на холоде!