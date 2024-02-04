Описание приготовления:
Самое вкусное угощение для любителей шоколада! Несмотря на кажущуюся сложность, приготовить чизкейк достаточно просто. Активного времени приготовления тратится совсем немного.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Чизкейк / Сладкое География кухни: Американская
Состав / Ингредиенты:
- Печенье шоколадное 230 Грамм
- Сливочное масло 80 Грамм
- Творожный сыр 400 Грамм
- Яйца 2 Штуки
- Сметана 150 Грамм
- Сахарная пудра 120 Грамм
- Шоколад 100 Грамм (черный)
Количество порций 8
Калорийность
382 ккал
Калорийность
17 г
Белки
15 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный чизкейк с творожным сыром»
Для приготовления чизкейка подготовьте необходимые ингредиенты.
Шоколадное печенье измельчите в крошку. Сливочное масло растопите.
Смешайте крошку и растопленное масло.
Форму для выпечки (18 см.) застелите пергаментом. Готовую крошку распределите по дну формы, формируя бортики. Затем поставьте форму в духовку при 180 градусах на 10 минут.
В это время растопите шоколад. Это можно сделать на водяной бане или импульсами в микроволновке.
Для чизкейка соедините творожный сыр и сметану. Добавьте яйца и сахарную пудру. Все смешайте до однородной массы.
Затем вмешайте растопленный шоколад.
Готовую массу перелейте в форму на запеченную песочную основу. Поставьте чизкейк в духовку при 130 градусах, примерно на 1,5 часа. Верхушка чизкейка схватится, но останется слегка подвижной. Позже все застынет.
Готовый чизкейк остудите в приоткрытой духовке. Затем уберите на ночь в холодильник.
Шоколадный чизкейк готов! Его можно полить шоколадом или посыпать какао.
Приятного чаепития!