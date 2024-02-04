Описание приготовления:

Самое вкусное угощение для любителей шоколада! Несмотря на кажущуюся сложность, приготовить чизкейк достаточно просто. Активного времени приготовления тратится совсем немного.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Чизкейк / Сладкое География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Печенье шоколадное 230 Грамм

Сливочное масло 80 Грамм

Творожный сыр 400 Грамм

Яйца 2 Штуки

Сметана 150 Грамм

Сахарная пудра 120 Грамм

Шоколад 100 Грамм (черный)

Количество порций 8

Калорийность

382 ккал

Калорийность

17 г

Белки

15 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный чизкейк с творожным сыром»

Для приготовления чизкейка подготовьте необходимые ингредиенты.

Шоколадное печенье измельчите в крошку. Сливочное масло растопите.

Смешайте крошку и растопленное масло.

Форму для выпечки (18 см.) застелите пергаментом. Готовую крошку распределите по дну формы, формируя бортики. Затем поставьте форму в духовку при 180 градусах на 10 минут.

В это время растопите шоколад. Это можно сделать на водяной бане или импульсами в микроволновке.

Для чизкейка соедините творожный сыр и сметану. Добавьте яйца и сахарную пудру. Все смешайте до однородной массы.

Затем вмешайте растопленный шоколад.

Готовую массу перелейте в форму на запеченную песочную основу. Поставьте чизкейк в духовку при 130 градусах, примерно на 1,5 часа. Верхушка чизкейка схватится, но останется слегка подвижной. Позже все застынет.

Готовый чизкейк остудите в приоткрытой духовке. Затем уберите на ночь в холодильник.

Шоколадный чизкейк готов! Его можно полить шоколадом или посыпать какао.

Приятного чаепития!