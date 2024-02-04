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Шоколадный чизкейк с творожным сыром

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Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Описание приготовления:

Самое вкусное угощение для любителей шоколада! Несмотря на кажущуюся сложность, приготовить чизкейк достаточно просто. Активного времени приготовления тратится совсем немного.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Чизкейк / Сладкое География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

  • Печенье шоколадное 230 Грамм
  • Сливочное масло 80 Грамм
  • Творожный сыр 400 Грамм
  • Яйца 2 Штуки
  • Сметана 150 Грамм
  • Сахарная пудра 120 Грамм
  • Шоколад 100 Грамм (черный)

Количество порций 8

Калорийность

382 ккал

Калорийность

17 г

Белки

15 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный чизкейк с творожным сыром»

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Для приготовления чизкейка подготовьте необходимые ингредиенты.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Шоколадное печенье измельчите в крошку. Сливочное масло растопите.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Смешайте крошку и растопленное масло.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Форму для выпечки (18 см.) застелите пергаментом. Готовую крошку распределите по дну формы, формируя бортики. Затем поставьте форму в духовку при 180 градусах на 10 минут.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

В это время растопите шоколад. Это можно сделать на водяной бане или импульсами в микроволновке.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Для чизкейка соедините творожный сыр и сметану. Добавьте яйца и сахарную пудру. Все смешайте до однородной массы.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Затем вмешайте растопленный шоколад.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Готовую массу перелейте в форму на запеченную песочную основу. Поставьте чизкейк в духовку при 130 градусах, примерно на 1,5 часа. Верхушка чизкейка схватится, но останется слегка подвижной. Позже все застынет.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Готовый чизкейк остудите в приоткрытой духовке. Затем уберите на ночь в холодильник.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Шоколадный чизкейк готов! Его можно полить шоколадом или посыпать какао.

Шоколадный чизкейк с творожным сыром

Приятного чаепития!

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