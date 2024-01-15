Описание приготовления:
Творог для запеканки берите не купинчатый и не очень влажный, иначе придется его протирать через сито. Яблоко лучше всего использовать кисло-сладкое, а если оно очень сочное, то отожмите его.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка
Состав / Ингредиенты:
- Творог 300 Грамм (высокой жирности)
- Яблоко 1 Штука
- Чернослив 30 Грамм (без косточек)
- Сахар 60 Грамм
- Манка 40 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
- Ванильный сахар 10 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
170 ккал
Калорийность
3 г
Белки
11 г
Жиры
21 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожная запеканка с черносливом и яблоками»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожной запеканки с черносливом и яблоками. Яблоки вымойте и обсушите, чернослив залейте горячей водой на 5 минут. Чернослив затем промойте и обсушите.
Творог выложите в миску, разбейте яйца, сахар и всыпьте манку. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и дайте постоять 20 минут.
Чернослив порежьте на кусочки и добавьте в творожную массу.
Яблоки очистите от кожуры, сердцевины, натрите на крупной терке и добавьте в миску. Всыпьте разрыхлитель, все перемешайте до равномерного распределения.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и обсыпьте манкой. Переложите творожную массу и разровняйте.
Поставьте запеканку в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-55 минут, до готовности. Готовую запеканку достаньте, дайте полностью остыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!