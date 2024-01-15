Описание приготовления:

Творог для запеканки берите не купинчатый и не очень влажный, иначе придется его протирать через сито. Яблоко лучше всего использовать кисло-сладкое, а если оно очень сочное, то отожмите его.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Творог 300 Грамм (высокой жирности)

Яблоко 1 Штука

Чернослив 30 Грамм (без косточек)

Сахар 60 Грамм

Манка 40 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

170 ккал

Калорийность

3 г

Белки

11 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожная запеканка с черносливом и яблоками»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожной запеканки с черносливом и яблоками. Яблоки вымойте и обсушите, чернослив залейте горячей водой на 5 минут. Чернослив затем промойте и обсушите.

Творог выложите в миску, разбейте яйца, сахар и всыпьте манку. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и дайте постоять 20 минут.

Чернослив порежьте на кусочки и добавьте в творожную массу.

Яблоки очистите от кожуры, сердцевины, натрите на крупной терке и добавьте в миску. Всыпьте разрыхлитель, все перемешайте до равномерного распределения.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и обсыпьте манкой. Переложите творожную массу и разровняйте.

Поставьте запеканку в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-55 минут, до готовности. Готовую запеканку достаньте, дайте полностью остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!