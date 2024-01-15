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Творожная запеканка с черносливом и яблоками

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Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Описание приготовления:

Творог для запеканки берите не купинчатый и не очень влажный, иначе придется его протирать через сито. Яблоко лучше всего использовать кисло-сладкое, а если оно очень сочное, то отожмите его.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

  • Творог 300 Грамм (высокой жирности)
  • Яблоко 1 Штука
  • Чернослив 30 Грамм (без косточек)
  • Сахар 60 Грамм
  • Манка 40 Грамм
  • Яйцо 2 Штуки
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Ванильный сахар 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

170 ккал

Калорийность

3 г

Белки

11 г

Жиры

21 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожная запеканка с черносливом и яблоками»

Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления творожной запеканки с черносливом и яблоками. Яблоки вымойте и обсушите, чернослив залейте горячей водой на 5 минут. Чернослив затем промойте и обсушите.

Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Творог выложите в миску, разбейте яйца, сахар и всыпьте манку. Добавьте ванильный сахар, перемешайте и дайте постоять 20 минут.

Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Чернослив порежьте на кусочки и добавьте в творожную массу.

Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Яблоки очистите от кожуры, сердцевины, натрите на крупной терке и добавьте в миску. Всыпьте разрыхлитель, все перемешайте до равномерного распределения.

Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Форму для запекания смажьте растительным маслом и обсыпьте манкой. Переложите творожную массу и разровняйте.

Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Поставьте запеканку в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 40-55 минут, до готовности. Готовую запеканку достаньте, дайте полностью остыть и подавайте к столу.

Творожная запеканка с черносливом и яблоками

Приятного аппетита!

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