Корма для собак 4 лапы: качественное питание для вашего питомца

Корма для собак 4 лапы – это сочетание качества, натурального состава и доступной цены. Бренд «4 лапы» завоевал популярность благодаря своим сбалансированным формулам, которые подходят для собак разных пород, возрастов и особенностей здоровья. Если вы ищете питание, которое обеспечит вашему питомцу здоровье и энергию, корма 4 лапы – это ваш выбор.

Почему стоит выбрать корма 4 лапы?

4 лапы корм для собак (https://zoomagazin.dp.ua/catalog/sobaki/pitanie-sobak/korma-dlya-sobak/klub-4-lapy) разрабатывается с учетом современных требований к питанию домашних животных. Основные преимущества кормов:

Сбалансированный состав . Каждая формула содержит необходимые белки, жиры, витамины и минералы.

. Каждая формула содержит необходимые белки, жиры, витамины и минералы. Натуральные ингредиенты . В составе только качественные компоненты – мясо, рыба, овощи и злаки.

. В составе только качественные компоненты – мясо, рыба, овощи и злаки. Разнообразие линейки . Корма подходят для щенков, взрослых и пожилых собак, а также для животных с особыми потребностями.

. Корма подходят для щенков, взрослых и пожилых собак, а также для животных с особыми потребностями. Доступная цена. Корма «4 лапы» предлагают идеальное соотношение цены и качества.

Эти особенности делают корма 4 лапы отличным выбором для повседневного питания вашего питомца.

Особенности бренда 4 лапы

Бренд «4 лапы» создан для владельцев, которые хотят обеспечить своих питомцев здоровым питанием без переплат. Каждый продукт проходит строгий контроль качества, чтобы гарантировать безопасность и пользу для животных. В линейке представлены как сухие, так и влажные корма, что позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого питомца.

Ассортимент кормов 4 лапы

Линейка кормов «4 лапы» охватывает широкий спектр потребностей собак всех возрастов и пород:

Корма для щенков

Для активного роста и развития щенков бренд предлагает:

4 лапы Puppy – сбалансированный корм с высоким содержанием белков и жиров для щенков всех пород.

– сбалансированный корм с высоким содержанием белков и жиров для щенков всех пород. 4 лапы Junior – подходит для щенков средних и крупных пород, поддерживает здоровье суставов и костей.

Эти корма включают добавки для укрепления иммунитета, а также Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты для здоровья шерсти.

Корма для взрослых собак

Для повседневного питания взрослых собак разработаны:

4 лапы Adult – универсальный корм для собак всех пород, с оптимальным балансом белков и углеводов.

– универсальный корм для собак всех пород, с оптимальным балансом белков и углеводов. 4 лапы Large Breed – для крупных пород, с добавками для поддержания здоровья суставов.

– для крупных пород, с добавками для поддержания здоровья суставов. 4 лапы Small Breed – для мелких пород, с мелкими гранулами и повышенной энергетической ценностью.

Эти корма обеспечивают стабильную энергию, поддерживают здоровье шерсти и укрепляют иммунитет.

Корма для пожилых собак

Питомцам старше 7 лет необходим особый рацион. Корма «4 лапы Senior» включают легкоусвояемые белки, пониженное содержание жиров и добавки для здоровья суставов и сердечно-сосудистой системы.

Лечебные и специализированные корма 4 лапы

Бренд предлагает специализированные корма для решения определенных задач:

4 лапы Hypoallergenic – для собак с чувствительным пищеварением и склонностью к аллергиям.

– для собак с чувствительным пищеварением и склонностью к аллергиям. 4 лапы Weight Control – для контроля веса и снижения нагрузки на суставы.

– для контроля веса и снижения нагрузки на суставы. 4 лапы Sensitive – для собак с чувствительным желудком, содержит легкоусвояемые белки.

Эти формулы помогают поддерживать здоровье питомца даже в сложных ситуациях.

Сухой и влажный корм 4 лапы

Бренд предлагает два формата кормов:

Сухой корм . Удобный для хранения, способствует поддержанию здоровья зубов и десен.

. Удобный для хранения, способствует поддержанию здоровья зубов и десен. Влажный корм. Отличается мягкой текстурой, подходит для собак с проблемами зубов или тех, кто предпочитает сочную пищу.

Сочетание сухого и влажного корма позволяет разнообразить рацион и обеспечить полноценное питание.

Как выбрать корм для собак 4 лапы?

Чтобы подобрать подходящий 4 лапы корм для собак, учитывайте:

Возраст . Линейка кормов делится на категории для щенков, взрослых и пожилых собак.

. Линейка кормов делится на категории для щенков, взрослых и пожилых собак. Размер породы . Разработаны формулы для мелких, средних и крупных пород.

. Разработаны формулы для мелких, средних и крупных пород. Особенности здоровья. При наличии аллергий или других особенностей выбирайте специализированные корма.

Консультация с ветеринаром поможет выбрать идеальный вариант питания для вашего питомца.

Отзывы владельцев о кормах 4 лапы

Корма «4 лапы» получили множество положительных отзывов от владельцев собак:

«Наш бигль страдал от проблем с пищеварением, но после перехода на 4 лапы Sensitive все нормализовалось. Собака счастлива, и мы тоже.» — Ирина, Киев

«4 лапы Adult идеально подошел нашей овчарке. Она активна, шерсть блестит, и никаких проблем с аппетитом.» — Антон, Одесса

Где купить корм 4 лапы для собак?

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Выбирайте корма «4 лапы» для своего питомца и будьте уверены в его здоровье и радости. Здоровый питомец – счастливый друг!