ГлавнаяРецептыКак отличить натуральный чай от подделки: простые правила, которые не дадут промахнуться Как отличить натуральный чай от подделки: простые правила, которые не дадут промахнуться На чтение: 3 минуты Одним из самых популярных напитков есть чай. Мы часто завариваем его утром до завтрака или во время работы. Он также обладает свойством тонизировать организм и придавать бодрости. НОВОСТИ ВКУСНО Казалось бы, что чай трудно подделать, ведь это цельные или измельченные листики, высушенные и аккуратно упакованные в пакеты. Однако не все так просто. Как найти фальсификат, который часто продают недобросовестные производители, – рассказываем в материале. Читайте также Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина Следуя нашим советам, вы сможете самостоятельно оценить внешний вид сухого, заваренного чая и его упаковки. Сухой чайный лист Важнейшим признаком хорошего чая является целостное, аккуратное письмо. Он может быть ломаным, он может быть скручен в разные формы, но всегда должен быть цельным, с ровными краями. Равномерный, однородный цвет лист, соответствующий сорту чая: зеленый чай – это зеленый цвет листа от ярко до темно-зеленого. Листья черного чая могут быть и темно-коричневыми, и черными. Размер и форма листы могут быть разными. Важно, чтобы в одной упаковке все листы были одного размера, без посторонних примесей. Содержание влаги очень важный индикатор качества. От 3 до 7 процентов влаги – это норма. Чтобы проверить, был ли чай пересушен или повторно высушен, разотрите лист в руках. Если лист хрупкий, чай не качественный. Запах сухого чайного листа всегда мягкий, нерезкий, приятный. Заваренный чай Цвет заваренного чая всегда прозрачен и соответствует сорту чая: от желтого до зеленого. Что касается вкуса, то зеленый чай бывает горьким по двум причинам: низкое качество или неправильная температура воды (правильная – до 85 градусов, у японских чаев – до 75). Обращайте внимание на аромат чая, он должен быть мягким, без резких ноток. Аромат заварки должен быть приятным, ярким и соответствовать сорту чая. Чай в пакетиках Пакетированный чай – самый популярный в мире. Его удобно и комфортно использовать, транспортировать в дороге или путешествиях. По этим причинам его чаще всего подделывают. Чаще всего в пакетики фасуют небольшой ломаный лист, гранулированный чай и чайную пыль. Вкушайте только натуральным чаем и наслаждайтесь им каждый день. Пусть наши советы помогут сделать верный выбор при выборе качественного чая. Рецепт заварного чая масала Ингредиенты: – 1 литр молока; – 2 – 3 столовые ложки черного листового чая; – мед; – имбирь; – молотая корица; – гвоздика; – зерна перца; – молотый мускатный орех; – кардамон; – анис. Приготовление: Тщательно промойте чайные листья холодной водой и оставьте на несколько минут настояться. Доведите молоко до кипения, добавьте в него все специи. Чай масала / Фото The times of India Добавьте в кастрюлю чёрный чай и варите напиток еще 3 – 4 минуты до получения бежевого оттенка. Снимите чай с огня и настаивайте под крышкой около 5 минут. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями