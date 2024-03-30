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Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

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Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

Йогурт давно стал для современного человека необходимым продуктом. Многие употребляют йогурты на завтрак, перекусывают этим кисломолочным продуктом.

Впервые йогурты появились у фракийцев. Дело в том, что в местности обитания данного народа молоко быстро скисало. Для сохранения молока на долгий срок, свежий продукт смешивали с прокисшим. В итоге получался йогурт, который сейчас называют греческим. 

Из йогурта, тем более не сладкого, можно приготовить большое количество интересных блюд.

Например, йогуртовый воздушный нежный торт.

Ингредиенты:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • ванильный сахар — щепотка;
  • кукурузный крахмал — 3 ст.л.;
  • греческий йогурт — 350 г;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч.л.

Приготовление:

Яйца делим на желтки и белки, к желткам высыпаем классический и ванильный сахара, взбиваем.

Высыпаем к желтковой смеси кукурузный крахмал, разрыхлитель и смешиваем.

Добавляем в желтки греческий йогурт, продолжаем перемешивать до однородной кремовой массы.

Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

В белки высыпаем соль и взбиваем до белой пышной пены.

Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

Когда белки станут пышной и устойчивой массой, добавляем их аккуратно в желтковую массу, перемешиваем.

Выкладываем тесто в форму для выпечки диаметром 18 см застеленную пергаментом.

Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

Выпекаем торт при 160 градусах полчаса, затем при 140 градусах 10 минут.

В результате мы имеем торт из греческого йогурта.

Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

Также торт можно приготовить из обычного йогурта, после выпекания не забудьте посыпать его сахарной пудрой.

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