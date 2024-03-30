Пушистый йогуртовый торт: как облачко. Все будут просить рецепт

Йогурт давно стал для современного человека необходимым продуктом. Многие употребляют йогурты на завтрак, перекусывают этим кисломолочным продуктом.
Впервые йогурты появились у фракийцев. Дело в том, что в местности обитания данного народа молоко быстро скисало. Для сохранения молока на долгий срок, свежий продукт смешивали с прокисшим. В итоге получался йогурт, который сейчас называют греческим.
Из йогурта, тем более не сладкого, можно приготовить большое количество интересных блюд.
Например, йогуртовый воздушный нежный торт.
Ингредиенты:
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 3 ст.л.;
- ванильный сахар — щепотка;
- кукурузный крахмал — 3 ст.л.;
- греческий йогурт — 350 г;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч.л.
Приготовление:
Яйца делим на желтки и белки, к желткам высыпаем классический и ванильный сахара, взбиваем.
Высыпаем к желтковой смеси кукурузный крахмал, разрыхлитель и смешиваем.
Добавляем в желтки греческий йогурт, продолжаем перемешивать до однородной кремовой массы.
В белки высыпаем соль и взбиваем до белой пышной пены.
Когда белки станут пышной и устойчивой массой, добавляем их аккуратно в желтковую массу, перемешиваем.
Выкладываем тесто в форму для выпечки диаметром 18 см застеленную пергаментом.
Выпекаем торт при 160 градусах полчаса, затем при 140 градусах 10 минут.
В результате мы имеем торт из греческого йогурта.
Также торт можно приготовить из обычного йогурта, после выпекания не забудьте посыпать его сахарной пудрой.