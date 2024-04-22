Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пюре из помидоров замороженное. Помидоры лучше выбирать сладких и ароматных сортов. Соль и черный молотый перец добавляется опционально, а вместо базилика можно использовать любую другую зелень, например, укроп, кинзу или петрушку. Также в пюре можно добавить красный острый и болгарский перец. Замороженное пюре из помидоров — удобный полуфабрикат для приготовления первых и вторых блюд.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Помидоры 1 Килограмм
- Базилик 20 Грамм (зеленый)
- Чеснок 3 Зубчика
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
68 ккал
Калорийность
0 г
Белки
4 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пюре из помидоров замороженное»
Подготовьте все ингредиенты.
Помидоры помойте, удалите плодоножку и порежьте на ломтики среднего размера.
Базилик помойте, отделите листья и крупно порубите. Чеснок очистите от шелухи.
Переложите в чашу блендера помидоры, базилик и чеснок. Измельчите до однородного пюре. Посолите и поперчите по вкусу.
Разлейте получившееся пюре в силиконовые формы подходящего размера. Уберите в морозилку на 5-6 часов.
После достаньте замороженные пюре и переложите в пакет или пищевой контейнер. Уберите обратно в морозилку на хранение.
Пюре из помидоров замороженное готово!