Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить пюре из помидоров замороженное. Помидоры лучше выбирать сладких и ароматных сортов. Соль и черный молотый перец добавляется опционально, а вместо базилика можно использовать любую другую зелень, например, укроп, кинзу или петрушку. Также в пюре можно добавить красный острый и болгарский перец. Замороженное пюре из помидоров — удобный полуфабрикат для приготовления первых и вторых блюд.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1 Килограмм

Базилик 20 Грамм (зеленый)

Чеснок 3 Зубчика

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

68 ккал

Калорийность

0 г

Белки

4 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пюре из помидоров замороженное»

Подготовьте все ингредиенты.

Помидоры помойте, удалите плодоножку и порежьте на ломтики среднего размера.

Базилик помойте, отделите листья и крупно порубите. Чеснок очистите от шелухи.

Переложите в чашу блендера помидоры, базилик и чеснок. Измельчите до однородного пюре. Посолите и поперчите по вкусу.

Разлейте получившееся пюре в силиконовые формы подходящего размера. Уберите в морозилку на 5-6 часов.

После достаньте замороженные пюре и переложите в пакет или пищевой контейнер. Уберите обратно в морозилку на хранение.

Пюре из помидоров замороженное готово!