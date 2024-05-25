Корзиночки с белковым кремом: рецепт десерта со вкусом из детства (видео)

Воздушная меренга, кислинка ябложного джема и песочное тесто создают невероятный вкус.
Пирожные «Корзиночки с белковым кремом» у многих ассоциируются с детством. Сочетание песочного теста, джема с кислинкой и воздушной начинки никого не оставит равнодушным. Поэтому предлагаем вам приготовить этот десерт по рецепту украинского кондитера elvira_cake_art
Корзиночки с белковым кремом
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 220 гр;
- сливочное масло 82,5% – 115 гр;
- сахар – 60 гр;
- желток – 2 шт;
- сода – 1/5 ч. л.
Для меренги:
- белок – 80 гр;
- сахар – 150 гр;
- вода – 50 гр;
- лимонная кислота – 1 гр.
Яблочный джем или пюре
Способ приготовления:
Мягкое сливочное масло взбить с сахаром до пышности, по одному ввести желток, снова взбить. Муку перемешать с содой, просеять. Быстро замесить тесто, скатать в колбаску и разрезать на кусочки.
Распределить тесто по формочкам, смазывать ничем не надо. Наколоть вилкой дно. Охладить в течение 10 минут в холодильнике и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
Выход 9-10 корзиночек.
Для меренги белки комнатной температуры взбить на средней скорости миксера до мягких пиков. Сварить сироп из сахара и воды, довести до 122 градусов.
Вылить сироп тонкой струйкой во взбивающиеся белки на высокой скорости миксера и взбивать до устойчивых пиков.
Добавить лимонную кислоту.
В каждую корзиночку положить по 1-2 ч л. джема или яблочного пюре. Украсить кремом с помощью кондитерской насадки.
Читайте также:
Банановое пирожное с кокосом: рецепт вкуснейшей выпечки
Лимонные пирожные: классический рецепт вкусного десерта
Пирожные «Муравейник»: любимый десерт в новой форме