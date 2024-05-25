Как готовить брокколи, чтобы было вкусно и полезно: советы от диетологов

Если рассматривать длительную термическую обработку, то брокколи точно потеряет большую часть полезных свойств.

Поэтому стоит разобрать несколько хитростей, которые помогут приготовить вкусный и полезный брокколи.

Выбор и подготовка брокколи

К выбору всегда стоит подходить ответственно, а овощ должен иметь насыщенный зеленый цвет, плотные соцветия и свежий аромат, рассказывает Архипова Юлия.

Листья должны быть хрустящими и без видимых повреждений. Перед приготовлением его достаточно промыть под проточной водой.

Паровая обработка: идеальный способ сохранить витамины

Паровая обработка – один из лучших способов сохранить витамины и минералы в брокколи. Для этого понадобится пароварка или специальная корзинка для приготовления на пару.

Нужно нарезать брокколи на небольшие соцветия и разместить их в пароварке. Готовить на пару в течение 5-7 минут, пока не станет ярко-зеленым и слегка мягким.

Бланширование: быстрый и эффективный метод

Бланширование – это кратковременная тепловая обработка, которая также помогает сохранить полезные вещества. Нужно довести воду до кипения в большой кастрюле и добавить немного соли.

Далее необходимо погрузить брокколи в кипящую воду на 2-3 минуты, затем быстро перенести их в миску с ледяной водой. Этот метод не только сохраняет витамины, но и создает хорошую структуру. Конечно, повторить данный метод без опыта не так просто, но хорошего эффекта в любом случае можно достичь.

Запекание: вкусный и полезный вариант

Изначально нужно нагреть духовой шкаф до 200 градусов. Далее выложить на противень, смазать маслом и добавить специи по вкусу. Время запекания – не больше 20 минут, в противном случае овощ может потерять часть свои полезных компонентов.

Жарка на сковороде: быстро и полезно

Жарка на сковороде – еще один быстрый способ приготовления брокколи. Жарить только на среднем огне, но не более 7 минут.

Периодически его следует перемешивать. Вместо растительного лучше использовать оливковое, оно поможет добиться отличного вкуса и аромата.

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Проверено редакцией