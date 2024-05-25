ГлавнаяРецептыИдеальный завтрак выходного дня: готовим роскошные блины Рафаэлло Идеальный завтрак выходного дня: готовим роскошные блины Рафаэлло На чтение: 1 минута Блины прекрасно подходят к завтраку. А вкусная начинка превращает их в настоящее произведение искусства. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Творог со сгущенным молоком идеально подходят к тоненьким блинам. Кокосовая стружка сделает их похожими на Рафаэлло. Будет вкусно Без муки в духовке: готовим сказочные сырники по рецепту Лилии Цвит Блины Рафаэлло Время: 40 минут Порций: 4 Для блинов: – 3 яйца; – 3 столовых ложки сахара; – 500 миллилитров молока; – 5 столовых ложек растительного масла; – 240 граммов муки; – 150 миллилитров кипятка. Начинка: – 100 граммов сгущенного молока; – 50 граммов кокосовой стружки; – 350 граммов творога. Смотрите, как приготовить такие блины: видео Приготовление: Яйца взбейте с сахаром, добавьте частями муку и перемешайте. Добавьте постепенно молоко, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Далее влейте масло и кипяток, еще раз перемешайте и обжарьте тоненькие блинчики с обеих сторон. Все ингредиенты для начинки перебейте блендером. Смажьте каждый блинчик и сверните. Полейте сгущенным молоком, посыпьте кокосовой стружкой и подавайте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить французские блины с клубникой и сливочным кремом. Поделитесь с друзьями