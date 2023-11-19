Котлеты больше не готовлю, давно забыла про них. Вкусная запеканка без сыра: получается проще и быстрее

Запеканка — это одно из самых простых блюд, которые можно приготовить после трудного трудового дня. Как правило, запеканка не требует каких-либо знаний высокой кухни. Все, что надо сделать человеку, нарезать овощи, выложить слоями вместе с мясом и запечь.

Однако, если отказаться от быстрых рецептов запеканок, то можно приготовить нечто невероятно вкусное. Например, куриное филе под шубкой. Для этого рецепта нужно приложить побольше усилий. Но, блюдо будет отлично подходить не только для ужина, а еще и для праздничного стола.

Приготовим куриное филе под шубкой самостоятельно.

Ингредиенты для куриного филе под шубкой:

Куриное филе — 2 шт.;

Соль — 1,5 ч.л.;

Чеснок сушеный — 1/2 ч.л.;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Лук репчатый — 50 г;

Яйца — 3 шт.;

Сметана — 200 г;

Сушеный зеленый лук — ст.л.;

Панировочные сухари — 3 ст.л.

Приготовление куриного филе под шубкой:

Нарезаем маленькими кусочками куриное филе, примерно 2х3 см. Высыпаем к куриному филе ложку соли, сушеный чеснок, по вкусу добавляем черный молотый перец.

Вливаем к куриному филе растительное масло, тщательно перемешиваем специи с мясом.

Выкладываем мясо в форму для запекания ровным слоем. Нарезаем лук кольцами, выкладываем наверх мясного слоя.

Для приготовления заливки разбиваем в миску яйца, выкладываем к ним сметану, высыпаем соль, сушеный зеленый лук и панировочные сухари.

После смешения компонентов, вливаем заливку в форму к мясу.

Отправляем блюдо запекаться в духовку при 200 градусах на полчаса.

Чтобы не образовалось горелой корочки, можно прикрыть поверхность запеканки фольгой и снять за 10 минут до окончания приготовления.

Получается простая, при этом вкусная курица в шубке.