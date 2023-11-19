Описание приготовления:

Лосось в сливочном соусе можно подавать с любым гарниром. Плавленый сырок можно заменить моцареллой или любым плавленым сыром с высокой жирностью. При желании в сливочный соус можно добавить сок лимона и любимые специи для рыбы.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Лосось 300 Грамм

Сыр плавленый 80 Грамм

Сливки 1 Стакан (20-25% жирности)

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 1 Чайная ложка

Горчица 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Петрушка 2 Штуки

Количество порций 2

Калорийность

232 ккал

Калорийность

13 г

Белки

23 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лосось в сливочном соусе в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лосося в сливочном соусе.

Лосось разделите на две порции, посолите и поперчите. Выложите рыбу в формы для запекания и добавьте веточку петрушки.

Сливки смешайте с горчицей, натертыми на средней терке сыром, чесноком, поперчите и перемешайте. Залейте сливочным соусом лосось.

Поставьте лосось в горячую духовку и запекайте рыбу при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности.

Приятного аппетита!