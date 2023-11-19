Описание приготовления:
Лосось в сливочном соусе можно подавать с любым гарниром. Плавленый сырок можно заменить моцареллой или любым плавленым сыром с высокой жирностью. При желании в сливочный соус можно добавить сок лимона и любимые специи для рыбы.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Лосось 300 Грамм
- Сыр плавленый 80 Грамм
- Сливки 1 Стакан (20-25% жирности)
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 1 Чайная ложка
- Горчица 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Петрушка 2 Штуки
Количество порций 2
Калорийность
232 ккал
Калорийность
13 г
Белки
23 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лосось в сливочном соусе в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лосося в сливочном соусе.
Лосось разделите на две порции, посолите и поперчите. Выложите рыбу в формы для запекания и добавьте веточку петрушки.
Сливки смешайте с горчицей, натертыми на средней терке сыром, чесноком, поперчите и перемешайте. Залейте сливочным соусом лосось.
Поставьте лосось в горячую духовку и запекайте рыбу при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности.
Приятного аппетита!