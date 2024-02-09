Литовские «Цеппелины». Одно из самых вкусных блюд в мире: идеальное сочетание

Цеппелины также принято называть диджкукуляй — это блюдо литовской и белорусской кухонь. Охарактеризовать блюдо можно как клецки. То есть сырое тесто, в котором находится начинка в виде мяса. Как правило, начинкой является фарш.

В Литве этим блюдом очень гордятся. Его можно встретить в каждом ресторане с уклоном в национальную кухню. Подают цеппелины со сметаной, как вареники и манты.

Цеппелины — это новое название блюда. Оно возникло в годы Первой Мировой войны и связано с названием немецких дирижаблей.

Расскажем, как приготовить цеппелины.

Ингредиенты теста для цеппелин:

Картофель — 1 кг;

Яйца — 2 шт.;

Укроп — небольшой пучок;

Мука — 400 г;

Соль — ½ ч.л.;

Растительное масло — 1 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

Фарш — 600 г;

Репчатый лук — 1 шт.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление цеппелин:

Фарш обжариваем в сковороде до готовности. Нарезаем мелко лук и выкладываем к фаршу, обжариваем вместе и солим.

Отвариваем очищенный картофель до готовности и измельчаем до состояния пюре. В пюре разбиваем яйца, высыпаем соль, вливаем растительное масло.

Шинкуем укроп, высыпаем в пюре вместе с мукой, замешиваем тесто. Формируем эластичный колобок теста.

Делим тесто на небольшие колобки, раскатываем их в лепешки. В каждую лепешку кладем начинку и запечатываем внутри.

В кастрюлю с кипящей соленой водой кладем цеппелины и варим до готовности.

Подавать цеппелины лучше с обжаренным луком.

Получается интересная и необычная замена пирожкам.