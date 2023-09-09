Котлеты готовлю по новому рецепту: без грамма мяса, а получается вкусно. Всё благодаря правильной добавке

Перловая крупа — это одна из самых полезных круп в мире. Она известна в гастрономической культуре множества народов.

Например, перловая каша и прочие яства встречаются в кухне карелов, коми-зырян и коми-пермяков.

Свою популярность перловая крупа получила в Средние века. Актуальность сохранила вплоть до правления первых императоров.

Петр Великий очень любил перловую кашу.

Однако, из перловой крупы можно приготовить не только каши. Даже сделать котлеты возможно из данной крупы.

Ингредиенты для перловых котлет:

перловая крупа — 330 г;

растительное масло — 2 ст.л.;

сливочное масло;

лук репчатый — шт.;

чеснок — зубчик;

морковь — шт.;

сладкий перец — шт.;

яйцо — шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Приготовление перловых котлет:

Тщательно промываем перловую крупу до того момента, пока вода в ней не станет прозрачной. Далее заливаем перловку водой и оставляем на 8 часов, то есть на ночь.

Утром набухшую перловую крупу перекладываем в кастрюлю, обильно заливаем водой и варим полчаса. Далее перловку промываем в холодной воде, чтобы с крупой было комфортно работать.

Нарезаем на полукольца репчатый лук, шинкуем мелко зубчик чеснока. В сковороде разогреваем сливочное и растительное масла, выкладываем лук и чеснок.

Натираем на мелкой терке морковь, очищенный сладкий перец нарезаем маленькими кубиками. Выкладываем к мягкому луку перец и морковь, перемешиваем.

Обжариваем овощную массу на умеренном огне 5-7 минут. Даем овощной массе слегка остыть.

Надеваем на мясорубку мелкое ситечко, через которое пропускаем перловую крупу вместе с овощной массой. Фарш солим, разбиваем яйцо, высыпаем муку.

Важно, чтобы масса была теплой, но не горячей, чтобы яйцо не свернулось.

Тщательно перемешиваем фарш с мукой и яйцом до однородной липкой массы. Формируем руками котлеты, которые выкладываем в сковороду с горячим растительным маслом.

Обжариваем котлеты до золотистого цвета с обеих сторон.

Данные котлеты можно сочетать с листьями салата, огурцом и помидором. Это полезная замена обычным котлетам.