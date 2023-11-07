Мясной фарш — совсем не обязательный ингредиент для приготовления очень удачных и вкусных котлет. Ведь в качестве основы для них можно взять филе минтая, зубатки или хека. Пожарьте котлеты из белой рыбы на сковороде, чтобы убедиться в том, что они ничуть не хуже куриных или свиных изделий.

Очень важно перед началом приготовления замочить в молоке белый хлеб либо батон. Только следите за тем, чтобы он не полностью размяк. Ведь затем мякиш еще должен будет впитать в себя немного влаги из рыбного фарша.

Как приготовить котлеты из белой рыбы на сковороде

Небольшое количество чеснока, а также молотый перец подарят данному блюду отличный аромат. Именно потому добавлять какие-либо дополнительные пряности не следует, в них просто нет нужды. Превалирование вкуса рыбы в блюде — главная особенность котлет, приготовленных по этому рецепту.

Ингредиенты

Филе белой рыбы300 г Лук30 г Чеснок1 зуб. Яичный желток1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп. Молоко3 ст. л. Хлеб50 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Нарезаем белый хлеб небольшими ломтиками. Помещаем его в миску. Заливаем хлеб молоком. Оставляем его на 10 минут, а затем разминаем при помощи вилки.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его небольшими кубиками. Слегка обжариваем лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Удаляем из филе рыбы все кости и кожу. Нарезаем его произвольными кусочками. Очищаем чеснок. Измельчаем его и филе при помощи блендера или мясорубки.К рыбной массе добавляем яичный желток и хлеб. Всыпаем соль и черный молотый перец. Перемешиваем всё до однородности. Убираем фарш на 20 минут в холодильник. Смоченными в воде руками формируем из рыбной массы котлеты желаемого размера. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней заготовки из фарша до румяности с двух сторон.

Если вы хотите, чтобы котлетки из белой рыбы были максимально полезными, приготовьте их в духовке. Для этого застелите противень пергаментом. Смажьте его небольшим количеством масла. Выложите рыбные заготовки. Для образования аппетитной корочки смажьте их жирной сметаной, используя кулинарную кисточку. Запекайте котлеты в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при 150 градусах. Результат — не слишком калорийное и изумительно вкусное блюдо!