Булочки с маком и глазурью: рецепт вкуснейшей выпечки на выходные

Булочки получаются очень нежными и буквально тают во рту.

Выходные – лучшее время, чтобы побаловать своих родных вкусными булочками с начинкой и глазурью. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась проверенным рецептом вкуснейшей выпечки, предлагая своим подписчицам порадовать родных и близких.

Булочки с маковой начинкой и глазурью

Ингредиенты:

Для теста

молоко – 300 мл;

сухие дрожжи – 8 гр;

сахар – 100 гр;

масло – 80 гр;

яйца – 2 шт;

щепотка соли.

Для начинки:

мак – 200 гр;

молоко – 120 гр;

сахар – 50 гр;

сливочное масло – 20 гр.

Для глазури:

маскарпоне – 300 гр;

молоко – 50 гр;

сгущенное молоко – 180 мл.

Способ приготовления:

Для опары смешать теплое молоко, сухие дрожжи и сахар, дать постоять 15 минут. Далее добавить растопленное сливочное масло, щепотку соли и яйца, просеять муку, замесить тесто. Оставить его подходить на два часа.

Для начинки замочить мак, хорошо отжать его, добавить молоко и сахар и варить 15 минут, пока не испарится вся жидкость. Затем снять мак с огня, добавить сливочное масло и дать остыть.

Далее тесто раскатать, выложить начинку, свернуть в рулет и нарезать. Дать постоять им 20 минут.

Каждую булочку смазать желтком, размешанным с чайной ложкой молока. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 25 минут.

Для глазури смешать маскарпоне с молоком и сгущенным молоком.

Булочки после выпекания подержать 10 минут, чтобы они остыли, и смазать глазурью.

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