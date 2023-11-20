Рецепт: Соус из шампиньонов — белый грибной соус со сливкамим

Ингредиенты:

шампиньоны — 200 гр;

лук репчатый — 1 шт;

масло растительное — 2 ст.л.;

сливки 10-20% — 200 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Грибной соус из шампиньонов отличного подойдет к мясу и любому гарниру. Можно подать к котлетам, тефтелям, к курице, отлично сочетается с картофельным пюре, с гречкой и рисом. Т. е. соус универсальный, любители грибов высоко оценят.

Мне очень нравится вариант именно измельченный в блендере, очень яркий грибной вкус и нежная консистенция соуса полюбилось сразу.

Для приготовления грибного соуса понадобятся всего 3 ингредиента плюс соль и специи.

Это лук репчатый, грибы шампиньоны свежие или заморозка и сливки 10-20% жирности, как вам больше нравится по густоте.

Лук репчатый мелко режем и пассируем на небольшом количестве растительного масла по лёгкого золотистого оттенка.

Добавляем шампиньоны и выпариваем из них лишнюю влагу.

По вкусу соль, черный перец, молотый имбирь.

Мне еще нравится добавить щепотку мускатного ореха.

Заливаем 200 мл сливок,

даём закипеть и всё готово

Полученный грибной соус помещаем в блендер или ёмкость для погружного блендера и пробиваем до однородного состояния 15 секунд.

Соус готов

Отлично подойдет с большинству блюд.

Нежный и вкусный грибной соус с шампиньонами и сливками украсит и дополнит большинство гарниров. Очень рекомендую любителям грибов.

Время приготовления: 15 мин.