Рецепт: Соус из шампиньонов — белый грибной соус со сливкамим

Ингредиенты:
шампиньоны — 200 гр;
лук репчатый — 1 шт;
масло растительное — 2 ст.л.;
сливки 10-20% — 200 мл;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу
Способ приготовления: Грибной соус из шампиньонов отличного подойдет к мясу и любому гарниру. Можно подать к котлетам, тефтелям, к курице, отлично сочетается с картофельным пюре, с гречкой и рисом. Т. е. соус универсальный, любители грибов высоко оценят.
Мне очень нравится вариант именно измельченный в блендере, очень яркий грибной вкус и нежная консистенция соуса полюбилось сразу.
Для приготовления грибного соуса понадобятся всего 3 ингредиента плюс соль и специи.
Это лук репчатый, грибы шампиньоны свежие или заморозка и сливки 10-20% жирности, как вам больше нравится по густоте.
Лук репчатый мелко режем и пассируем на небольшом количестве растительного масла по лёгкого золотистого оттенка.
Добавляем шампиньоны и выпариваем из них лишнюю влагу.
По вкусу соль, черный перец, молотый имбирь.
Мне еще нравится добавить щепотку мускатного ореха.
Заливаем 200 мл сливок,
даём закипеть и всё готово
Полученный грибной соус помещаем в блендер или ёмкость для погружного блендера и пробиваем до однородного состояния 15 секунд.
Соус готов
Отлично подойдет с большинству блюд.
Нежный и вкусный грибной соус с шампиньонами и сливками украсит и дополнит большинство гарниров. Очень рекомендую любителям грибов.
Время приготовления: 15 мин.