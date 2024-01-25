Котлеты из фарша классические

Котлеты из фарша – это традиционное блюдо семейного обеда или ужина. Такой аппетитный и питательный продукт можно подавать с любыми гарнирами по вкусу: картофельным пюре, крупами, макаронами. Есть разные способы приготовления домашних котлет. Мы собрали для вас 10 лучших рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классические котлеты из фарша на сковороде в домашних условиях

Классические котлеты из фарша на сковороде в домашних условиях идеально подойдут для вашего обеда или ужина в кругу семьи. Такое аппетитное и сочное блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина 600 гр.

Свинина 500 гр. (жирной)

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 2 зуб.

Белый хлеб 120 гр.

Молоко коровье 70 мл.

Желток 2 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло сливочное для жарки

Мука для панировки

Шаги 20 мин.

Классические котлеты из фарша на сковороде готовятся быстро и просто. Подготовим необходимые продукты по списку. С ломтиков хлеба срезаем корочки. Мякоть заливаем молоком или водой и оставляем для разбухания. Очищаем лук и чеснок. Лук разделываем на части. Хорошенько промываем куски мяса и срезаем с них пленки, а также прожилки. Через мясорубку прокручиваем мясо, лук и чеснок. В полученный фарш отправляем замоченный хлеб, яичные желтки, соль и черный молотый перец. Тщательно вымешиваем фарш до однородности. Если он получается слишком густым, можно влить немного холодной воды. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные котлеты. Далее обваливаем их в муке. Разогреваем сковороду с топленым маслом и выкладываем на него наши заготовки. Жарим до румяной корочки со всех сторон. После жарки, котлеты можно накрыть крышкой и потушить еще 10 минут на небольшом огне. Классические котлеты из фарша на сковороде в домашних условиях готовы. Подавайте к столу с гарниром!

Сочные и вкусные котлеты из куриного фарша

Сочные и вкусные котлеты из куриного фарша порадуют вас аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте к обеденному столу с картофельным пюре и другими любимыми гарнирами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Бедра куриные – 700 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Сухари – 5 ст.л.

Сливки – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Мука – для панировки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Для приготовления фарша мы будем использовать мясо куриных бедер без косточек и кожицы.

Шаг 2. Куриное мясо пропускаем через мясорубку.

Шаг 3. Также через мясорубку прокручиваем репчатый лук.

Шаг 4. Сухари заливаем сливками.

Шаг 5. Перемешиваем и оставляем для разбухания на пару минут.

Шаг 6. Подготовленные сухари выкладываем в наш фарш.

Шаг 7. Также сюда отправляем соль и специи.

Шаг 8. Разбиваем в заготовку куриное яйцо.

Шаг 9. Тщательно перемешиваем фарш до однородности. Можно его отбить руками о дно миски.

Шаг 10. Из полученного фарша формируем котлеты и обваливаем их в муке.

Шаг 11. Таким образом формируем все котлеты.

Шаг 12. Обжариваем заготовки в сковороде с растительным маслом до румянца с обеих сторон. Затем угощения закрываем крышкой и тушим на слабом огне 8 минут.

Шаг 13. Сочные и вкусные котлеты из куриного фарша готовы. Подавайте к столу!

Домашние котлеты из фарша свинины на сковороде

Домашние котлеты из фарша свинины на сковороде – это удивительно сочное и вкусное угощение, которое идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Такой продукт точно разнообразит ваше привычное меню. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фарш свиной – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Хлеб белый – 25 гр.

Яйцо – 1 шт.

Кориандр – 5 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Сухари панировочные – 80 гр.

Мука – 80 гр.

Молоко коровье – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Необходимое количество фарша выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. С куска белого хлеба срезаем корку. Заливаем его молоком и оставляем для набухания.

Шаг 3. Подготовленный хлеб отжимаем от молока и выкладываем к фаршу.

Шаг 4. Сюда же отправляем репчатый лук, натертый на мелкой терке.

Шаг 5. Посыпаем продукты солью и специями.

Шаг 6. Также сюда разбиваем куриное яйцо и тщательно все перемешиваем.

Шаг 7. Из полученного фарша мокрыми руками лепим аккуратные котлеты.

Шаг 8. Муку перемешиваем с панировочными сухарями и панируем в смеси все наши котлеты.

Шаг 9. Перекладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 10. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 11. Далее угощение закрываем крышкой и готовим 5 минут на небольшом огне.

Шаг 12. Домашние котлеты из фарша свинины на сковороде готовы. Можно пробовать!

Сочные котлеты из фарша в духовке

Сочные котлеты из фарша в духовке отличаются ярким вкусом, аппетитным видом и питательными свойствами. Подавайте к обеденному столу с картофельным пюре и другими любимыми гарнирами. Для несложного приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 600 гр.

Оливковое масло – по вкусу.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем.

Шаг 2. Репчатый лук и чеснок разделываем на части.

Шаг 3. Далее эти кусочки измельчаем в блендере до образования однородной влажной кашицы.

Шаг 4. Полученную кашу соединяем с фаршем и перемешиваем.

Шаг 5. Сюда же разбиваем куриное яйцо, добавляем соль и специи. Еще раз все хорошенько вымешиваем.

Шаг 6. Мокрыми руками формируем аккуратные котлеты и выкладываем их в форму для запекания. Готовим 50 минут при температуре 180°.

Шаг 7. Сочные котлеты из фарша в духовке готовы. Подавайте к столу с любимыми гарнирами!

Котлеты из фарша говядины на сковороде

Котлеты из фарша говядины на сковороде послужат отличным вариантом для вашего обеда или ужина в кругу семьи. Такое аппетитное и сочное блюдо точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Картофель – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Молоко коровье – 100 мл.

Хлеб черный – 1 ломтик.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ломтик хлеба заливаем молоком и оставляем для разбухания.

Шаг 2. Также подготовим все остальные продукты. Овощи очищаем и промываем.

Шаг 3. Мясо разделываем на куски. Также на части разделываем и овощи.

Шаг 4. Подготовленные куски мяса и овощей прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Выкладываем к фаршу размоченный хлеб и начинаем все перемешивать.

Шаг 6. Далее в фарш разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль и специи.

Шаг 7. Еще раз хорошенько все вымешиваем до однородности.

Шаг 8. Мокрыми руками лепим из фарша аккуратные котлеты и выкладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румяной корочки с обеих сторон, после закрываем крышкой и тушим еще несколько минут на небольшом огне.

Шаг 9. Котлеты из фарша говядины на сковороде готовы. Скорее угощайтесь!

Диетические котлеты из фарша на пару

Диетические котлеты из фарша на пару порадуют не только ярким вкусом, но и полезными свойствами, невысокой калорийностью. Идеальное решение для тех, кто следит за своей фигурой и здоровьем. Для приготовления берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Молоко коровье – 200 мл.

Хлеб белый – 5 ломтиков.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем лук с чесноком и измельчаем в блендере.

Шаг 2. Ломтики батона вымачиваем в молоке. При желании молоко можно заменить обычной водой.

Шаг 3. Разбухший батон также измельчаем в блендере до однородного состояния.

Шаг 4. Овощную массу соединяем с фаршем и смесью из батона. Сюда же добавляем соль по вкусу и хорошенько все перемешиваем. Также вмешиваем и куриное яйцо.

Шаг 5. В кастрюлю или пароварку вливаем воду и доводим до кипения. Сверху устанавливаем специальную форму для готовки на пару.

Шаг 6. Мокрыми руками из фарша лепим котлеты и выкладываем их в нашу пароварку. Закрываем крышкой и готовим 50 минут.

Шаг 7. Диетические котлеты из фарша на пару готовы. Можно пробовать!

Сочные и мягкие котлеты из фарша индейки

Сочные и мягкие котлеты из фарша индейки порадуют вас аппетитным видом, полезными и питательными свойствами. Подавайте к семейному обеду с вашими любимыми гарнирами. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш индейки – 350 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,3 ч.л.

Специи – 2 щепотки.

Крупа манная – 4 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Молоко коровье – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш индейки выкладываем в глубокую миску и разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 2. Также добавляем соль и специи.

Шаг 3. Дополняем продукты манной крупой.

Шаг 4. Теперь вливаем небольшое количество молока.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем продукты до однородности, даем массе отдохнуть 20 минут.

Шаг 6. Из полученного фарша мокрыми руками лепим котлеты и выкладываем их в сковороду с растительным маслом. Обжариваем на небольшом огне до румянца с обеих сторон. После тушим под крышкой еще 3 минуты.

Шаг 7. Сочные и мягкие котлеты из фарша индейки готовы. Можно подавать к столу и угощаться!

Рыбные котлеты из фарша минтая

Рыбные котлеты из фарша минтая – это очень вкусное и питательное угощение, которое идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Такой продукт точно разнообразит ваше привычное меню. Попробуйте приготовить по проверенному пошаговому рецепту из нашей кулинарной подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе минтая – 500 гр.

Сало – 150 гр.

Крупа манная – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Сухари панировочные – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Заранее размораживаем рыбное филе и отжимаем от влаги. После прокручиваем через мясорубку.

Шаг 3. Также через мясорубку прокручиваем куски сала.

Шаг 4. К продуктам отправляем прокрученный через мясорубку лук. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. Дополняем заготовку солью, перцем и манной крупой.

Шаг 6. Сюда же разбиваем куриное яйцо, перемешиваем и оставляем на 15 минут для разбухания крупы.

Шаг 7. Мокрыми руками формируем аккуратные котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях.

Шаг 8. Обжариваем заготовки до румянца с обеих сторон на сковороде. Затем вливаем немного воды, закрываем угощение крышкой и тушим 10 минут на слабом огне.

Шаг 9. Рыбные котлеты из фарша минтая готовы. Подавайте к столу!

Домашние котлеты из фарша с хлебом на сковороде

Домашние котлеты из фарша с хлебом на сковороде выходят невероятно вкусными, сочными и аппетитными. Подавайте к обеденному столу с картофельным пюре и другими гарнирами по вкусу. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Хлеб белый – 2 ломтика.

Сухари панировочные – 2-3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем фарш, измельченный лук, куриное яйцо, соль и специи.

Шаг 3. Срезаем корки с белого хлеба и заливаем мякоть водой. Даем размягчиться.

Шаг 4. Далее размокший батон отжимаем от воды и выкладываем в фарш, хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях.

Шаг 6. Перекладываем котлеты на сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Затем румяные заготовки закрываем крышкой и готовим еще 10 минут на небольшом огне.

Шаг 8. Домашние котлеты из фарша с хлебом на сковороде готовы. Угощайтесь!

Классические котлеты по-киевски из фарша

Классические котлеты по-киевски из фарша, идеально подойдут для вашего обеда или ужина. Такое аппетитное, привлекательное и сочное блюдо точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш куриный рубленый – 500 гр.

Мука – 1 ст.

Сухари панировочные – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сало – 100 гр.

Укроп – 40 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления котлет.

Шаг 2. Рубленый куриный фарш выкладываем в глубокую миску и дополняем его перемолотым в мясорубке или блендере салом. Посыпаем это все солью и перцем, хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Сливочное масло разрезаем на шесть кубиков, также на шесть частей делим фарш. Мелко рубим предварительно промытый укроп.

Шаг 4. Каждую часть фарша разминаем в лепешку и по центру выкладываем кусок сливочного масла с укропом.

Шаг 5. Закрываем начинку из масла краями фарша и формируем аккуратные котлеты.

Шаг 6. Далее эти котлеты обваливаем в муке, после во взбитом яйце и панировочных сухарях.

Шаг 7. Выкладываем наши заготовки на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

Шаг 8. Классические котлеты по-киевски из фарша готовы. Подавайте к столу и пробуйте!