Описание приготовления:
Румяные котлеты можно взять с собой на работу, в поход, в поездку или просто приготовить их для фуршета и праздничного стола. Если вы любите котлеты посочнее, то добавьте в фарш немного сала или 1 ст.л. сметаны любой жирности.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Куриное филе 400 Грамм
- Форель 200 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука (небольшого размера)
- Соль 3 Щепотки
- Приправа для курицы 1/2 Чайных ложки
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Масло растительное 50 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
169 ккал
Калорийность
6 г
Белки
15 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из рыбы и курицы»
Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбу можно использовать любую, но лучше всего — морскую с минимальным количеством костей.
Очистите репчатый лук и промойте в воде. Промойте филе и рыбу, обсушите бумажными салфетками. Удалите с рыбы кожуру, кости и хребет, оставляя только мякоть. Пропустите все через мясорубку. Вбейте куриное яйцо, всыпьте соль.
Всыпьте приправу. По желанию можно добавить измельченную зелень и другие специи.
Тщательно все перемешайте и всыпьте половину пшеничной муки. Снова перемешайте и дайте настояться 5-10 минут.
Оставшуюся муку высыпьте на тарелку. Разогрейте на сковороде растительное масло и убавьте нагрев до умеренного. Из котлетной массы сформируйте округлые заготовки и обпанируйте в муке.
Выложите их на тарелку и обжарьте с каждой стороны по 5-6 минут до румяности. Когда перевернете котлеты на другую сторону, то накройте сковороду крышкой, чтобы они пропарились внутри.
Подайте котлеты из рыбы и курицы к столу горячими с ломтиками хлеба и соусами.