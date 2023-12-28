Описание приготовления:

Румяные котлеты можно взять с собой на работу, в поход, в поездку или просто приготовить их для фуршета и праздничного стола. Если вы любите котлеты посочнее, то добавьте в фарш немного сала или 1 ст.л. сметаны любой жирности.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Куриное филе 400 Грамм

Форель 200 Грамм

Яйцо 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука (небольшого размера)

Соль 3 Щепотки

Приправа для курицы 1/2 Чайных ложки

Мука пшеничная 100 Грамм

Масло растительное 50 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

169 ккал

Калорийность

6 г

Белки

15 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из рыбы и курицы»

Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбу можно использовать любую, но лучше всего — морскую с минимальным количеством костей.

Очистите репчатый лук и промойте в воде. Промойте филе и рыбу, обсушите бумажными салфетками. Удалите с рыбы кожуру, кости и хребет, оставляя только мякоть. Пропустите все через мясорубку. Вбейте куриное яйцо, всыпьте соль.

Всыпьте приправу. По желанию можно добавить измельченную зелень и другие специи.

Тщательно все перемешайте и всыпьте половину пшеничной муки. Снова перемешайте и дайте настояться 5-10 минут.

Оставшуюся муку высыпьте на тарелку. Разогрейте на сковороде растительное масло и убавьте нагрев до умеренного. Из котлетной массы сформируйте округлые заготовки и обпанируйте в муке.

Выложите их на тарелку и обжарьте с каждой стороны по 5-6 минут до румяности. Когда перевернете котлеты на другую сторону, то накройте сковороду крышкой, чтобы они пропарились внутри.

Подайте котлеты из рыбы и курицы к столу горячими с ломтиками хлеба и соусами.