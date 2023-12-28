Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Сырный торт «Красный бархат» — Очень вкусный и красивый

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Сырный торт «Красный бархат» — Очень вкусный и красивый

Ингредиенты:
яйца куриные — 4 шт.;
мука — 450 грамм;
масло растительное — 400 мл.;
сахар — 600 грамм;
кефир — 370 грамм;
разрыхлинель — 16 грамм;
сода пищевая — 0,5 ч.л.;
краситель пищевой красный — 2-4 капли;
сыр творожный — 800 грамм;
сливки 33% — 200 мл.;
соль — щепотка
Способ приготовления: Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом необычайного сырного торта, который дочь приготовила бабушке на день рождения.
Мне, кажется, внутри он был красивее, чем снаружи, вот вам кусочек:

Сам торт:

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Итак, приступим.

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Из всех указанных ингредиентов сахар я разделила на 2 части. В одну 400 грамм, его добавим в тесто.
В другую отправила 200 грамм, из него я сделала сахарную пудру и отправлю в крем.

Для начала кефир наливаем в большую емкость (кастрюлю или большую салатницу),

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

добавляем туда соду, (это 3 грамма)

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

перемешиваем и оставляем на минут пять для гашения. И пока будем готовить дальше

Теперь в другой ёмкости будем смешивать сухие ингредиенты (муку, (450 грамм), какао и сахара 400 грамм)

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Хорошо перемещаем и отставим

Возвращаемся к ёмкости с кефиром.
К нему наливаем подсолнечное масло, 400 мл.

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Разбиваем 4 яйца

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Добавляем несколько капель красителя.

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Взбиваем миксером, постепенно вводя муку с другими перемешанными в ней ингредиентами

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Взбиваем до однородной консистенции.

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Тесто получается тягучее, густое

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Духову я разогрела заранее до 180 градусов.
Противень застелилп (у меня силиконовый коврик)

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

А формочка для торта у меня без дна, поэтому я завернула её в фольгу, образовав дно

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Получилась надёжная конструкция, чтобы не испачкать ни противень, ни формочку

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Вливаем тесто в форму

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Почти до краёв, оставляя место, так как оно поднимется

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

По рецепту выпекают 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Но у меня через это время тесто ещё сырое, поэтому проверяем спичкой.

Пока корж выпекается мы будем готовить сырный крем.

Для него нам понадобится 400 грамм сыра (2 упаковки), 100 мл. СЛИВОК 33%, 100 грамм сахарной пудры. Все эти ингредиенты необходимо перемешать.

Сыр отправляю в ёмкость

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Добавляю к нему всё остальные ингредиенты и взбиваю миксером

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

До однородности

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Венчик должен оставлять след

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Крем очень вкусный

Когда коржи готовы, то достаём и быстро заматывает в пищевую плёнку до полного охлаждения.
После полного охлаждения достаём, разрезаем коржи на пополам и обманываем кремом не только между слоями, но и сбоку. Толстым слоем крема. Оставляем на сутки в холоде. И наслаждаемся бесподобным вкусом торта

Рецепт: Сырный торт "Красный бархат" - Очень вкусный и красивый

Стоимость ингредиентов на 2023 год 731,64077

56 рублей за 4 ЯЙЦА (210 рублей 15 штук)
16 рюрублей за 16 грамм КАКАЯ-ПОРОШКА (100 грамм -100 рублей)

27 рублей за 450 грамм МУКИ. (120 рублей за 2кг.)

44 рубля за 400 мл. РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (110 рублей за 1 литр)
37 рублей за 370 мл. КЕФИРА (45 РУБЛЕЙ ЗА 450 МЛ.)
33,60 за 600 грамм САХАРА ((400 грамм в тесто, 200 на пудру, 280 руб. за 5 кг )

16 рублей за 16 грамм РАЗРЫХЛИТЕЛЯ (10 рублей — 10 грамм)
0,24 коп. За 3 грамма СОДЫ (40 рублей за 500 грамм)

17,80 за 2 мл. КРАСИТЕЛЯ (89 рублей за 10 мл )
104 рубля за 200 мл. СЛИВОК 33% (260 рублей за 500 мл.)
380 рублей за 800 гр. ТВОРОЖНЫЙ СЫР (190 рублей за 400 грамм)
0,00077 за СОЛЬ ( 77 рублей за 1 кг )

На этом всё!
Спасибо за внимание!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.

Что будем искать? Например,Человек