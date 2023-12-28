Рецепт: Сырный торт «Красный бархат» — Очень вкусный и красивый

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт.;

мука — 450 грамм;

масло растительное — 400 мл.;

сахар — 600 грамм;

кефир — 370 грамм;

разрыхлинель — 16 грамм;

сода пищевая — 0,5 ч.л.;

краситель пищевой красный — 2-4 капли;

сыр творожный — 800 грамм;

сливки 33% — 200 мл.;

соль — щепотка

Способ приготовления: Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом необычайного сырного торта, который дочь приготовила бабушке на день рождения.

Мне, кажется, внутри он был красивее, чем снаружи, вот вам кусочек:

Сам торт:

Итак, приступим.

Из всех указанных ингредиентов сахар я разделила на 2 части. В одну 400 грамм, его добавим в тесто.

В другую отправила 200 грамм, из него я сделала сахарную пудру и отправлю в крем.

Для начала кефир наливаем в большую емкость (кастрюлю или большую салатницу),

добавляем туда соду, (это 3 грамма)

перемешиваем и оставляем на минут пять для гашения. И пока будем готовить дальше

Теперь в другой ёмкости будем смешивать сухие ингредиенты (муку, (450 грамм), какао и сахара 400 грамм)

Хорошо перемещаем и отставим

Возвращаемся к ёмкости с кефиром.

К нему наливаем подсолнечное масло, 400 мл.

Разбиваем 4 яйца

Добавляем несколько капель красителя.

Взбиваем миксером, постепенно вводя муку с другими перемешанными в ней ингредиентами

Взбиваем до однородной консистенции.

Тесто получается тягучее, густое

Духову я разогрела заранее до 180 градусов.

Противень застелилп (у меня силиконовый коврик)

А формочка для торта у меня без дна, поэтому я завернула её в фольгу, образовав дно

Получилась надёжная конструкция, чтобы не испачкать ни противень, ни формочку

Вливаем тесто в форму

Почти до краёв, оставляя место, так как оно поднимется

По рецепту выпекают 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Но у меня через это время тесто ещё сырое, поэтому проверяем спичкой.

Пока корж выпекается мы будем готовить сырный крем.

Для него нам понадобится 400 грамм сыра (2 упаковки), 100 мл. СЛИВОК 33%, 100 грамм сахарной пудры. Все эти ингредиенты необходимо перемешать.

Сыр отправляю в ёмкость

Добавляю к нему всё остальные ингредиенты и взбиваю миксером

До однородности

Венчик должен оставлять след

Крем очень вкусный

Когда коржи готовы, то достаём и быстро заматывает в пищевую плёнку до полного охлаждения.

После полного охлаждения достаём, разрезаем коржи на пополам и обманываем кремом не только между слоями, но и сбоку. Толстым слоем крема. Оставляем на сутки в холоде. И наслаждаемся бесподобным вкусом торта

Стоимость ингредиентов на 2023 год 731,64077

56 рублей за 4 ЯЙЦА (210 рублей 15 штук)

16 рюрублей за 16 грамм КАКАЯ-ПОРОШКА (100 грамм -100 рублей)

27 рублей за 450 грамм МУКИ. (120 рублей за 2кг.)

44 рубля за 400 мл. РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА (110 рублей за 1 литр)

37 рублей за 370 мл. КЕФИРА (45 РУБЛЕЙ ЗА 450 МЛ.)

33,60 за 600 грамм САХАРА ((400 грамм в тесто, 200 на пудру, 280 руб. за 5 кг )

16 рублей за 16 грамм РАЗРЫХЛИТЕЛЯ (10 рублей — 10 грамм)

0,24 коп. За 3 грамма СОДЫ (40 рублей за 500 грамм)

17,80 за 2 мл. КРАСИТЕЛЯ (89 рублей за 10 мл )

104 рубля за 200 мл. СЛИВОК 33% (260 рублей за 500 мл.)

380 рублей за 800 гр. ТВОРОЖНЫЙ СЫР (190 рублей за 400 грамм)

0,00077 за СОЛЬ ( 77 рублей за 1 кг )

На этом всё!

Спасибо за внимание!

Время приготовления: 1 ч. 10 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.