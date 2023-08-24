Рецепт: Цветная капуста, запеченная с куриным мясом и помидорами — В духовке

Ингредиенты:

капуста цветная — 1велок;

филе куриное — 300грамм;

томаты — 4шт.;

сыр твердый — 150грамм;

яйца куриные — 2шт.;

молоко — 1стакан;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло растительное — 1ст.л.;

лук репчатый — 1шт.

Способ приготовления:

заДоброго хорошего всем денька!

Сегодня приготовим вкусное лёгкое блюдо.

Цветную капусту разобрать на соцветия. Противень смазываем растительным маслом.

Лук репчатый нарезаем мелкими кубиками.

Выкладываем на противень. Филе куриное нарезаем пластиками. Солим, перчим. Помидоры тоже нарезаем меленько. В миске взбиваем яйца с молоком, добавляем натёртый сыр. Кладём капусту на противень, выкладываем мясо. Заливаем сверху яично-молочным соусом с сыром. Ставим в разогретую духовку. И запекаем до золотистой корочки. Готовиться минут 25-30. Можно посыпать тёртой зеленью и добавить нарезанный чеснок. Очень вкусно и полезно. Приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 250 руб.