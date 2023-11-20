Для придания такому привычному блюду, как котлеты, сочности и улучшения его вкуса необходимо взять один простой ингредиент. Осенью магазинные прилавки ломятся от этой рыжей красавицы. Потому пожарить интересные котлеты с тыквой и фаршем проще простого. Бегать по всему городу в поиске нужных ингредиентов не придется.

Во время готовки таких котлет советуем использовать лишь соль и черный молотый перец, чтобы не перебить вкус основных продуктов. Если вы всё же хотите сделать блюдо более пикантным, всыпьте к фаршу немного молотой паприки или сушеной зелени. Главное — не переборщите с количеством добавок.

Как приготовить ароматные котлеты с тыквой и фаршем

Заметьте, что вес тыквы указан уже в очищенном виде (без кожуры и семян). Возьмите 300 г мякоти этого яркого плода, чтобы приготовить очень интересные и вкусные котлетки, которые особенно сильно понравятся малышам.

Ингредиенты

Куриный фарш600 г Тыква300 г Лук1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Манка3,5 ст. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Выкладываем в глубокую емкость куриный фарш. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем или измельчаем при помощи блендера либо мясорубки. Добавляем лук к мясу. Очищаем тыкву от кожуры и семян. Натираем ее на мелкой терке. Добавляем тыкву к фаршу. Вбиваем яйцо.Всыпаем к мясу манную крупу, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной консистенции. Из полученной массы формируем котлеты желаемого размера руками, смазанными подсолнечным маслом. Разогреваем сковороду. Обжариваем на подсолнечном масле котлеты с двух сторон до румяности. Готово!

При желании после жарки куриные котлеты с тыквой можно слегка протомить. Для этого возьмите небольшое количество сливочного масла. Выложите его на сковороду или на дно казанчика. Растопите масло. Добавьте к нему немного сметаны и воды. Поместите в казан котлеты. Томите их на умеренном огне в течение 10–15 минут. Тогда мясное изделие получится еще нежнее и ароматнее! Также наша редакция делилась интересным кавказским рецептом котлет с яблоком. Для осеннего меню такое блюдо — то что надо!