Салат за 5 минут из обычной свеклы. Вкусно и полезно: можно приготовить даже на праздник

Свекольный салат — это одна из витаминных бомб в виде обычного простого блюда. При этом многие забывают о существовании свекольных салатов. Поэтому в зимний период начинают заболевать.
Чтобы сделать иммунитет более устойчивым к изменениям температуры и постоянным вирусам, стоит приобщить себя и свою семью к данным салатам. Готовятся они за 5 минут, а получаются вкусными.
Многие скажут, что свекла готовится долго — поэтому свекольные салаты делать затратно по времени. Но, можно не варить свеклу, а запечь. Также есть способ варки свеклы кусочками в сковороде на большом огне.
Одним словом — есть методы быстрой варки овощей. Стоит научиться готовить свекольный салат для закуски на стол.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свекла — 2 шт.;
- Маринованные огурцы — 2 шт.;
- Горошек — 150 г;
- Укроп — пучок;
- Оливковое масло — 1 ст.л.;
- Горчица в зернах — 1 ст.л.;
- Лук — 1 шт.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Сахар — 1 ч.л.;
- Уксус яблочный 6% — 1 ст.л.
Приготовление свекольного салата:
Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, солим, высыпаем сахарный песок. Вливаем к луку яблочный уксус, оставляем мариноваться на 10 минут, не забываем перемешать.
Отваренную заранее свеклу очищаем и нарезаем небольшим кубиком. Нарезаем помельче маринованные огурцы, выкладываем вместе с зеленым горошком к свекле.
Шинкуем мелко укроп, высыпаем в салат вместе с маринованным луком.
Добавляем в салат горчицу, вливаем оливковое масло и тщательно перемешиваем.
Кстати, если свекла не особо сладкая, то можно посыпать ее сахаром. Так вы отрегулируете вкус овоща в салате, и блюдо станет более пикантным.