Салат за 5 минут из обычной свеклы. Вкусно и полезно: можно приготовить даже на праздник

Свекольный салат — это одна из витаминных бомб в виде обычного простого блюда. При этом многие забывают о существовании свекольных салатов. Поэтому в зимний период начинают заболевать.

Чтобы сделать иммунитет более устойчивым к изменениям температуры и постоянным вирусам, стоит приобщить себя и свою семью к данным салатам. Готовятся они за 5 минут, а получаются вкусными.

Многие скажут, что свекла готовится долго — поэтому свекольные салаты делать затратно по времени. Но, можно не варить свеклу, а запечь. Также есть способ варки свеклы кусочками в сковороде на большом огне.

Одним словом — есть методы быстрой варки овощей. Стоит научиться готовить свекольный салат для закуски на стол.

Ингредиенты для свекольного салата:

Свекла — 2 шт.;

Маринованные огурцы — 2 шт.;

Горошек — 150 г;

Укроп — пучок;

Оливковое масло — 1 ст.л.;

Горчица в зернах — 1 ст.л.;

Лук — 1 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Уксус яблочный 6% — 1 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Нарезаем маленькими кубиками репчатый лук, солим, высыпаем сахарный песок. Вливаем к луку яблочный уксус, оставляем мариноваться на 10 минут, не забываем перемешать.

Отваренную заранее свеклу очищаем и нарезаем небольшим кубиком. Нарезаем помельче маринованные огурцы, выкладываем вместе с зеленым горошком к свекле.

Шинкуем мелко укроп, высыпаем в салат вместе с маринованным луком.

Добавляем в салат горчицу, вливаем оливковое масло и тщательно перемешиваем.

Кстати, если свекла не особо сладкая, то можно посыпать ее сахаром. Так вы отрегулируете вкус овоща в салате, и блюдо станет более пикантным.