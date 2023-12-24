Описание приготовления:

Я использую в приготовлении охлажденные крабовые палочки — это очень удобно, не надо их заранее размораживать. В кляр помимо чеснока также при желании можно добавить любимые специи.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 200 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Сметана 3 Ст. ложки

Мука 5 Ст. ложек

Соль 1/2 Чайных ложки

Чеснок 3 Зубчика

Масло растительное 150 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

359 ккал

Калорийность

4 г

Белки

30 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовые палочки в кляре с чесноком»

Подготовьте заранее необходимые ингредиенты. Крабовые палочки должны быть предварительно размороженные.

Приготовьте кляр. В миску вбейте яйца, добавьте сметану, соль. Венчиком взбейте эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Выдавите очищенные зубчики чеснока через чеснокодавилку, перемешайте.

Добавьте муку.

Активно все перемешайте венчиком до получения однородного, достаточно густого кляра.

Все крабовые палочки окуните в кляр так, чтобы он покрыл всю поверхность каждой палочки.

В сковороде разогрейте обильное количество растительного масла на среднем огне. Выкладывайте аккуратно крабовые палочки в кляре в булькающее масло и обжаривайте со всех сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

Готовые крабовые палочки переложите сначала на бумажные полотенца, избавляясь таким образом от излишков масла, а затем на порционную тарелку. Подавайте к столу горячими или немного охлажденными.