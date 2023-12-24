Портал про города-курорты | Perekop

Крабовые палочки в кляре с чесноком

На чтение: 2 минуты
Крабовые палочки в кляре с чесноком

Описание приготовления:

Я использую в приготовлении охлажденные крабовые палочки — это очень удобно, не надо их заранее размораживать. В кляр помимо чеснока также при желании можно добавить любимые специи.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 200 Грамм
  • Яйцо 2 Штуки
  • Сметана 3 Ст. ложки
  • Мука 5 Ст. ложек
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Масло растительное 150 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

359 ккал

Калорийность

4 г

Белки

30 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовые палочки в кляре с чесноком»

Крабовые палочки в кляре с чесноком

Подготовьте заранее необходимые ингредиенты. Крабовые палочки должны быть предварительно размороженные.

Крабовые палочки в кляре с чесноком

Приготовьте кляр. В миску вбейте яйца, добавьте сметану, соль. Венчиком взбейте эти ингредиенты до получения однородной смеси.

Крабовые палочки в кляре с чесноком

Выдавите очищенные зубчики чеснока через чеснокодавилку, перемешайте.

Крабовые палочки в кляре с чесноком

Добавьте муку.

Крабовые палочки в кляре с чесноком

Активно все перемешайте венчиком до получения однородного, достаточно густого кляра.

Крабовые палочки в кляре с чесноком

Все крабовые палочки окуните в кляр так, чтобы он покрыл всю поверхность каждой палочки.

Крабовые палочки в кляре с чесноком

В сковороде разогрейте обильное количество растительного масла на среднем огне. Выкладывайте аккуратно крабовые палочки в кляре в булькающее масло и обжаривайте со всех сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

Крабовые палочки в кляре с чесноком

Готовые крабовые палочки переложите сначала на бумажные полотенца, избавляясь таким образом от излишков масла, а затем на порционную тарелку. Подавайте к столу горячими или немного охлажденными.

Что будем искать? Например,Человек