ГлавнаяРецептыНастоящий вкус украинского Рождества: готовим старинное блюдо из капусты к праздничному столу Настоящий вкус украинского Рождества: готовим старинное блюдо из капусты к праздничному столу На чтение: 2 минуты Традиционная капуста с горохом принадлежит к тем блюдам, которые постепенно уходят в историю. Однако не стоит этого позволять, ведь именно она является для многих символом вкусного украинского Рождества. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Советуем и вам в этом году потушить капусту с горохом. Ее вкус вас приятно поразит. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Рецепт капусты с горохом Время: 3 часа Порций: 8 – 10 Ингредиенты: – 6 стаканов квашеной капусты; – 3 стакана сухого гороха; – 1 стакан пшена; – 6 столовых ложек масла; – 2 луковицы; – 1 яблоко; – тмин, черный молотый перец, лавровый лист, соль, сахар по вкусу. Приготовление: Замочите на 12 часов промытый горох. Капусту отожмите от лишнего сока, залейте водой вдвое большим объемом, чем занимает капуста, и поставьте вариться примерно на 1 час. Пшено промойте несколько раз и залейте кипятком на 3 минуты. Когда капуста сварится, добавьте в нее замоченное пшено и поставьте развариваться с капустой. Мелко порезанный лук и яблочко обогатят вкус, если добавить их во время варки. Они должны полностью разойтись в блюде. Чтобы сломать кислинку, можно добавить ложечку сахара. Горох хватит залить литром воды. Кроме соли и перца, можно добавить лавровый лист, чабрец и тмин. Сваренный горох разбейте пестиком и перетрите через сито. Соедините сваренную капусту с пшеном с расколотым горохом, посолите, поперчите и еще некоторое время проварите. Второй лук порежьте на полукольца и поджарьте на масле. Подавайте капусту с горохом в глубоких цветных блюдах, глиняных мисочках или горшках на плоских подставках. Ищете вкусный постный рецепт? Попробуйте приготовить красный борщ с ушками. Начинок аж двое – с селедкой и с грибами. Поделитесь с друзьями