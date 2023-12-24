Рецепт: Торт с творожным кремом — овсяный медовик с творожным кремом

Ингредиенты:
мука овсяная — 200 грамм;
мука пшеничная — 200 грамм;
мед — 100 грамм;
сахар — 100 грамм;
масло сливочное — 100 грамм;
яйца куриные — 2 шт.;
сода пищевая — 1 ч.л.;
творог мягкий — 600 грамм;
сахар (в крем) — 2-3 ст.л.;
посыпка кондитерская — по желанию
Способ приготовления: Доброго времени суток, друзья! Предновогодняя суета продолжается!
Праздничное меню составляется и предлагаю вам рецепт овсяного медовика с творожным кремом.
Рецепт на медово-овсяное тесто оставляю здесь
Заготовки из морозилки очень выручают, это тесто делала 2 недели назад и вот его час настал.
Далее понадобятся: скалка, бумага для выпечки, крышка, в качестве вырубки и весы по желанию.
Делим тесто на части, скатываем в шарики. На фото — шарики по 70 грамм, крышка 14 см.)
Из бумаги для выпечки нарезаем 7 листов, по количеству заготовок теста на коржи + 1 лист.
Лист бумаги, шарик теста,
распределяю руками,
дальше сверху второй лист бумаги.
Раскатываем до нужного размера и вырезаем крышкой.
Итак со всеми заготовками, лишние края теста после вырубки оставляю и выпекаю вместе с коржом, а остаток теста который, не вышел по весу станет декором.
Выпекаем в разогретом до 180*С духовом шкафу 6 минут.
Горячим снимаем корж с бумаги и обрезь коржа в отдельную емкость.
Итак далее со всеми коржами. Коржи готовы, елочки допекаются. Потом решила, что двух елочек маловато будет, взяла из морозилки еще немного теста, к Новому Году елочек должно быть много).
Обрезь от коржей отправляем в пакет,
скалка в помощь и крошка готова
Крем. Берем мягкий творог или заранее перебить его блендером в однородную массу.
Добавляем 2-3 столовые ложки сахара, далее по вкусу. Перемешиваем и оставляю крем на 5-10 минут, чтобы сахар начал растворяться.
Далее сборка. корж — крем — корж …
и т. д. Убираем в холодильник для стабилизации.
Далее снимаем кольцо, выравниваем остатками крем
и начинаем украшать, как фантазия придёт и рука ляжет).
Тортик собран, отправляем на пропитку в холодильник на несколько часов или на ночь.
Утро, кофе и кусочек овсяного тортика с творожным кремом …
Рекомендую приготовить, больше времени на его приготовление уходить на подождать, охладить, настояться, пропитаться и т. д.
Желаю всем крепкого здоровья и праздничного настроения!
Время приготовления: 1 ч.