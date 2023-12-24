Рецепт: Торт с творожным кремом — овсяный медовик с творожным кремом

Ингредиенты:

мука овсяная — 200 грамм;

мука пшеничная — 200 грамм;

мед — 100 грамм;

сахар — 100 грамм;

масло сливочное — 100 грамм;

яйца куриные — 2 шт.;

сода пищевая — 1 ч.л.;

творог мягкий — 600 грамм;

сахар (в крем) — 2-3 ст.л.;

посыпка кондитерская — по желанию

Способ приготовления: Доброго времени суток, друзья! Предновогодняя суета продолжается!

Праздничное меню составляется и предлагаю вам рецепт овсяного медовика с творожным кремом.

Рецепт на медово-овсяное тесто оставляю здесь

Заготовки из морозилки очень выручают, это тесто делала 2 недели назад и вот его час настал.

Далее понадобятся: скалка, бумага для выпечки, крышка, в качестве вырубки и весы по желанию.

Делим тесто на части, скатываем в шарики. На фото — шарики по 70 грамм, крышка 14 см.)

Из бумаги для выпечки нарезаем 7 листов, по количеству заготовок теста на коржи + 1 лист.

Лист бумаги, шарик теста,

распределяю руками,

дальше сверху второй лист бумаги.

Раскатываем до нужного размера и вырезаем крышкой.

Итак со всеми заготовками, лишние края теста после вырубки оставляю и выпекаю вместе с коржом, а остаток теста который, не вышел по весу станет декором.

Выпекаем в разогретом до 180*С духовом шкафу 6 минут.

Горячим снимаем корж с бумаги и обрезь коржа в отдельную емкость.

Итак далее со всеми коржами. Коржи готовы, елочки допекаются. Потом решила, что двух елочек маловато будет, взяла из морозилки еще немного теста, к Новому Году елочек должно быть много).

Обрезь от коржей отправляем в пакет,

скалка в помощь и крошка готова

Крем. Берем мягкий творог или заранее перебить его блендером в однородную массу.

Добавляем 2-3 столовые ложки сахара, далее по вкусу. Перемешиваем и оставляю крем на 5-10 минут, чтобы сахар начал растворяться.

Далее сборка. корж — крем — корж …

и т. д. Убираем в холодильник для стабилизации.

Далее снимаем кольцо, выравниваем остатками крем

и начинаем украшать, как фантазия придёт и рука ляжет).

Тортик собран, отправляем на пропитку в холодильник на несколько часов или на ночь.

Утро, кофе и кусочек овсяного тортика с творожным кремом …

Рекомендую приготовить, больше времени на его приготовление уходить на подождать, охладить, настояться, пропитаться и т. д.

Желаю всем крепкого здоровья и праздничного настроения!

Время приготовления: 1 ч.